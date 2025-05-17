В Бишкеке задержали женщину, избившую 94-летнюю пенсионерку

В Бишкеке милиция задержала женщину, причастную к избиению 94-летней пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского УВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась гражданка Г.И., которая попросила принять меры в отношении неизвестной женщины. По её словам, в ходе словесной перепалки та причинила телесные повреждения бабушке С.Е. 1931 года рождения.

В рамках проверки в отделение милиции была доставлена гражданка Ж.А. 1969 года рождения. В настоящее время проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. По её результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

В УВД сообщили, что данный факт взят на контроль руководством управления.

Напомним, ранее в редакцию VB.KG обратилась бишкекчанка Ирина Сергеевна Гайгашкина. Она рассказала, что 14 мая во дворе жилого дома в Ленинском районе агрессивная женщина напала на 94-летнюю Евгению Сидорину. Пенсионерка получила сотрясение мозга и травмы живота. Инцидент произошёл после того, как пострадавшая сделала замечание двум женщинам, находившимся в состоянии алкогольного опьянения.