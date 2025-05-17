Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 97.53 - 98.52

В Бишкеке задержали женщину, избившую 94-летнюю пенсионерку

183  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке милиция задержала женщину, причастную к избиению 94-летней пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского УВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась гражданка Г.И., которая попросила принять меры в отношении неизвестной женщины. По её словам, в ходе словесной перепалки та причинила телесные повреждения бабушке С.Е. 1931 года рождения.

В рамках проверки в отделение милиции была доставлена гражданка Ж.А. 1969 года рождения. В настоящее время проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. По её результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

В УВД сообщили, что данный факт взят на контроль руководством управления.

Напомним, ранее в редакцию VB.KG обратилась бишкекчанка Ирина Сергеевна Гайгашкина. Она рассказала, что 14 мая во дворе жилого дома в Ленинском районе агрессивная женщина напала на 94-летнюю Евгению Сидорину. Пенсионерка получила сотрясение мозга и травмы живота. Инцидент произошёл после того, как пострадавшая сделала замечание двум женщинам, находившимся в состоянии алкогольного опьянения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446020
Теги:
избиение, Ленинский район, Бишкек, женщины, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  