НЦОГ: "Технеция-99m" помогает находить даже самые мелкие опухоли

Врачи Национального центра онкологии и гематологии начали применять генератор "Технеция-99m" для радионуклидной диагностики онкологических опухолей. Директор центра Нурбек Букуев рассказал журналистам о возможностях ядерной медицины, международной поддержке проекта и готовности специалистов работать с новыми технологиями.

- Хочу немного рассказать об истории нашего отделения ядерной медицины. Оно функционирует с 2017 года, и с тех пор началась поэтапная поставка оборудования. В 2020 году состоялось техническое открытие отделения. С 2022 года мы начали работу по стандартизации - приведению отделения в соответствие с международными стандартами. К сожалению, весь процесс сопровождался большой бумажной волокитой, поэтому сотрудники отделения и руководство центра активно занимались оформлением всей необходимой документации.

И вот в 2025 году при поддержке Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Госкорпорации "Росатом" мы официально открыли отделение. Сегодня ядерная медицина - одно из перспективных направлений в мировой медицине. Она даёт большие возможности для выявления опухолей, в том числе самых мелких и метастатических.

Сейчас наши врачи, используя генератор технеция-99m это радиофармацевтический препарат, применяемый для диагностики опухолей, проводят исследования для пациентов на бесплатной основе. Программа рассчитана на 16 месяцев, в течение которых запланированы 32 поставки генераторов. Период активности одного генератора составляет две недели, и в этот срок мы активно проводим диагностику.

Исследования охватывают практически весь контингент пациентов центра - как первичных, так и повторных. Это позволит более точно выявлять, как первичные, так и метастатические опухоли.

Важно отметить вклад всего коллектива центра, особенно сотрудников отделения ядерной медицины. Мы благодарны за значимую поддержку МАГАТЭ и Государственной корпорации "Росатом".

- Насколько наши врачи готовы работать с этими технологиями? Проходили ли они специальную подготовку?

- Да, это очень важный вопрос. В отделении работают врачи, прошедшие специализацию по ядерной медицине в странах Европы. Кроме того, мы организуем стажировки как для врачей, так и для среднего и младшего медицинского персонала. Учитывая специфику работы в ядерной медицине, обучение проводится с участием экспертов МАГАТЭ и "Росатома". В данный момент в нашем отделении находятся специалисты этих организаций. Они оказывают помощь и делятся опытом с нашими сотрудниками.

Сейчас мы повторяем и углубляем знания, отрабатываем все процессы заново, чтобы после отъезда экспертов наши врачи могли уверенно продолжать работу. Уверен, что персонал отделения ядерной медицины справится с этой задачей и будет эффективно трудиться на благо здоровья наших граждан.