Гульнара Рыспаева: Радиодиагностика поможет нам не упустить онкологию

Кандидат медицинских наук, заведующая отделением ядерной медицины Национального центра онкологии и гематологии Гульнара Рыспаева в беседе с корреспондентом издания VB.KG рассказала о запуске нового направления в диагностике онкологических заболеваний - радионуклидной диагностике. Она поделилась первыми результатами, трудностями, с которыми столкнулись специалисты на этапе запуска, и объяснила, почему эти исследования проводятся строго по показаниям врача.

Какие результаты вы ожидаете увидеть в ближайшее время благодаря новым методам диагностики?

Наши пациенты очень довольны появлением нового метода исследования - радионуклидной диагностики. Это важный шаг для Кыргызстана, так как данный метод является одним из лучших и наиболее значимых альтернативных способов диагностики. Он помогает нашим врачам-онкологам распознать онкологические заболевания на ранних стадиях.

Таким образом, мы можем определить правильную тактику и проводить эффективное лечение на основе динамического наблюдения с помощью сцинтиграфии - метода исследования, применяемого в нашем отделении. Сейчас мы находимся на третьем этапе запуска клинической работы отделения благодаря двустороннему сотрудничеству Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Госкорпорации "Росатом". Эти две международные организации вносят огромный вклад в развитие ядерной медицины с момента распада Советского Союза.

Для нас это важная веха, которая позволит полноценно работать и демонстрировать лучшие результаты в лечении наших онкологических пациентов. В области внутренней диагностики, как подчеркнул Алексей Викторович - наш наставник и путеводитель в развитии ядерной медицины вместе с Татьяной Николаевной Лазутиной, которые приехали в рамках МАГАТЭ и прошли серьезную подготовку, чтобы помочь нам эффективно работать в радионуклидной диагностике.

Мы не останавливаемся на достигнутом. Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) является "золотым стандартом" для выявления ранних метастазов в костях, почках, легких, печени и щитовидной железе. Наши коллеги из ведущих центров Москвы - настоящие гуру в этой области, и мы очень рады, что они работают вместе с нами, делятся опытом, который мы обязательно должны перенять.

Какие основные трудности вы встретили при организации поставок радиоактивных материалов и как удалось их преодолеть?

В настоящее время мы начинаем полноценно работать. Мы прошли аккредитацию и получили все необходимые лицензии, которые позволяют нам работать в полном объёме.

За две недели работы будет проведено не менее 150 исследований.

Томограф был установлен достаточно давно, но были сложности с поставкой радиоактивного вещества, так как генератор технеция нельзя просто так привезти. Согласование всех документов с ведомствами нашей страны занимало много времени, ведь они должны одобрить ввоз радиоактивных материалов и их применение.

Это первый опыт такого рода, и, как всегда, первый раз даётся очень сложно. Получение генератора технеция было долгим и сложным процессом. Генератор мы получили 11 мая через воздушное сообщение, его доставила Российская госкорпорация "Росатом" через регионального перевозчика - акционерное общество "Изотоп", которое будет поставлять нам в течение 16 месяцев 33 таких генератора с периодичностью раз в две недели.

С понедельника мы уже начали проводить сканирования. Медицинский физик работал почти без сна более суток, но благодаря упорному труду нашей команды мы смогли запустить новый генератор вовремя.

Что касается генераторов, один из них рассчитан примерно на 150 пациентов за 2 недели, то есть примерно на 70–80 пациентов за одну неделю. Это довольно большой объём исследований, который наша команда сможет выполнять.

Как рассчитывается окончательная стоимость процедур?

В расчетах учитываются амортизация оборудования, затраты на расходные материалы, а также другие расходы, связанные с организацией и проведением исследований. После проведения всех необходимых расчетов и согласований с антимонопольными органами и фондом медицинского страхования, мы сможем сформировать окончательную и обоснованную цену на услуги.

По каким показаниям назначают радионуклидные исследования?

Что касается пациентов, хочу подчеркнуть, что все процедуры выполняются исключительно по строгим медицинским показаниям и назначению лечащего врача. Поскольку в рамках диагностики используются радиоактивные препараты, вводимые в диагностических дозах, крайне важно соблюдать осторожность и не проводить исследования без объективных показаний. Мы не выполняем сканирования или процедуры просто так, без конкретной необходимости. Это не "произвольная" диагностика, а строго регламентированные методы, которые назначаются только тогда, когда есть подозрение или необходимость уточнить диагноз.

Также важно понимать, что данные процедуры связаны с определенной лучевой нагрузкой на организм пациента, и, следовательно, нельзя их применять без серьезных показаний, не рассчитывая на потенциальные риски. Это не та ситуация, когда "чем больше обследований, тем лучше". Напротив, каждое исследование должно быть обосновано и направлено на улучшение диагноза и эффективности лечения.