В Кызыл-Кие прошел турнир по таэквондо "Kyzyl-Kiya Open-2025"

С 10 по 11 мая в городе Кызыл-Кия Баткенской области состоялся Открытый международный чемпионат южного региона Кыргызстана по олимпийскому таэквондо - "Kyzyl-Kiya Open-2025", посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Организатором турнира выступила Федерация таэквондо "Vision" Баткенской области. Куратором соревнований стал технический директор Академии Таэквондо (WT) Кыргызстана, мастер Ли Кын До, обладатель международного черного пояса 7-го дана. В церемонии открытия также принял участие директор спортивного комитета города Кызыл-Кия Азизбек Таштемиров.

В турнире приняли участие около 400 спортсменов из разных регионов Кыргызстана - Бишкек, Ош, Баткен, Кызыл-Кия, Араван, Кара-Суу, Жалал-Абад, Лейлек - а также команды из Узбекистана (Андижан, Наманган, Бухара, Ташкент, Фергана и Кувасай). Участники соревновались в 40 весовых категориях среди детей, младших юношей, кадетов, юниоров и взрослых.

Команду Бишкека представляла Академия таэквондо Кыргызской Республики под руководством тренера Убайдуллы Тохтурбаева.

Все призёры получили красивые медали и почётные дипломы соответствующих степеней.

Результаты выступления представителей Академии таэквондо Кыргызстана:

Айтуваров Нурсултан - 1 место (35 кг, юноши)

Бактияров Байэл - 1 место (37 кг, кадеты)

Сайед Алиша - 2 место (51 кг, кадеты)

Искакова Жасмин - 3 место (37 кг, кадеты)

Бейшенбеков Дастан - 3 место (45 кг, юниоры)

Чемпионат стал важным событием для юных спортсменов региона и собрал сильнейших представителей таэквондо Кыргызстана и соседних стран. Организаторы уже планируют провести "Kyzyl-Kiya Open" и в следующем году, продолжая традиции развития Олимпийского таэквондо в регионе.