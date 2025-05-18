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"Кристал Пэлас" впервые выиграл Кубок Англии

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- Самуэль Деди Ирие
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17 мая 2025 года "Кристал Пэлас" вошёл в историю, выиграв свой первый крупный трофей за 119 лет существования клуба. Южанам Лондона удалось одержать запоминающуюся победу со счётом 1:0 над явным фаворитом - Манчестер Сити - в финале Кубка Англии.

Решающий момент наступил в первом тайме, когда Эберечи Эзе точно пробил по воротам, забив единственный гол в матче. Этот гол стал ключевым, и команда упорно защищала своё преимущество до финального свистка.

Несмотря на неустанное давление со стороны команды Оливера Гласнера, защита Кристал Пэлас сдержала соперника, подарив своим болельщикам незабываемый триумф, который навсегда останется в памяти фанатов.

Эта победа стала значимым достижением для Кристал Пэлас, и дата 17 мая 2025 года навсегда войдёт в историю клуба.


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URL: https://www.vb.kg/446029
Теги:
Великобритания, футбол
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