17 мая 2025 года "Кристал Пэлас" вошёл в историю, выиграв свой первый крупный трофей за 119 лет существования клуба. Южанам Лондона удалось одержать запоминающуюся победу со счётом 1:0 над явным фаворитом - Манчестер Сити - в финале Кубка Англии.

Решающий момент наступил в первом тайме, когда Эберечи Эзе точно пробил по воротам, забив единственный гол в матче. Этот гол стал ключевым, и команда упорно защищала своё преимущество до финального свистка.

Несмотря на неустанное давление со стороны команды Оливера Гласнера, защита Кристал Пэлас сдержала соперника, подарив своим болельщикам незабываемый триумф, который навсегда останется в памяти фанатов.

Эта победа стала значимым достижением для Кристал Пэлас, и дата 17 мая 2025 года навсегда войдёт в историю клуба.