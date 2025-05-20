Бактыбек Кайназаров: Материнство требует заботы и государственной поддержки

В Бишкеке состоялся пресс-бранч для журналистов, приуроченный ко Дню матери в Кыргызстане. На встрече приглашённые эксперты рассказали о безопасном материнстве, роли работников здравоохранения, важности информирования женщин и о Программе государственных гарантий. С приветственным словом выступил глава офиса Фонда ООН в области народонаселения Бактыбек Кайназаров. Он отметил, что поддержка женщин и матерей - это вопрос национального приоритета, и подчеркнул важность совместной работы всех структур ради здоровья и благополучия каждой женщины.

"Мы гордимся тем, что с 2012 года женщина-мать официально признана на государственном уровне. По указу президента Кыргызстана каждое третье воскресенье мая отмечается День матери - как символ любви, уважения и благодарности к женщинам.

По данным Национального статистического комитета, сегодня более 180 000 женщин находятся в репродуктивном возрасте, а только в прошлом году 46 тысяч женщин стали мамами. В 2023 году увеличилось количество двойняшек и тройняшек - это прекрасный знак надежды, символ продолжения жизни и будущего нашей страны.

Мы хотим поблагодарить каждую женщину, каждого врача, каждую акушерку и каждого партнёра, кто заботится о здоровье матерей и детей. Особое признание мы выражаем матерям, удостоенным высоких наград - "Баатыр эне", "Эне данкы" - за их самоотверженный труд по воспитанию шестерых и более детей. Это пример вдохновения для всей нации.

Однако быть матерью - это не только радость, но и огромный труд, и большая ответственность. Поэтому забота о женщинах и матерях - это не только дело одной семьи, но и вопрос национального приоритета. Мы обязаны обеспечить каждой женщине доступ к качественной медицинской помощи, поддержке, защите и возможностям для самореализации.

Сегодня, когда миграция, экономические трудности и социальные вызовы влияют на структуру семьи, как никогда важно возвращать традиции уважения к материнству, усиливать роль семьи и формировать позитивный образ женщины-матери в обществе. От имени Фонда ООН в области народонаселения заверяю, что мы продолжим сотрудничество с государственными структурами, гражданским сектором и международными организациями, чтобы каждая женщина чувствовала себя защищённой, уважаемой и поддерживаемой.

В завершение хочу подчеркнуть, что ЮНФПА как ведущая организация по продвижению прав женщин и материнского здоровья в Кыргызстане продолжит тесное сотрудничество в поддержке прав женщин и их активного участия в обществе. Благодарю вас за вашу силу, любовь и бесконечное терпение", - сказал Кайназаров.