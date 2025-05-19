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Нургуль Сманкулова: В Кыргызстане наблюдается снижение уровня рождаемости

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстане наблюдается снижение уровня рождаемости. Если в 2019 году было зарегистрировано около 175 тысяч родов, то в настоящее время этот показатель составляет чуть более 145 тысяч. Несмотря на это, вопросы планирования семьи остаются актуальными и проблематичными. Об этом на пресс-бранче заявила специалист по репродуктивному здоровью Фонда ООН в области народонаселения Нургуль Сманкулова.

"По статистике, почти 7% женщин рожают с интервалом менее одного года, то есть дважды в течение года. Если принять за основу цифру в 145 тысяч родов в год, то более 11 тысяч женщин рожают дважды в течение одного года. Это крайне тревожная тенденция.

Кроме того, почти 19% женщин рожают с интервалом менее двух лет это более 29 тысяч женщин. Это означает, что многие матери заводят второго ребенка, когда первый еще совсем мал и требует постоянного ухода. Женщине нужно время на восстановление, социализацию, внимание к себе, своему супругу, первому ребенку - и только после этого она будет готова к рождению второго, здорового малыша. Это критически важно для формирования здорового будущего поколения.

Недаром подчеркивается, что мать и отец - это естественные попечители ребёнка. И здесь важно понимать, что благополучие семьи напрямую влияет на безопасность материнства.

Несмотря на то, что в 2019 году было зарегистрировано больше браков и меньше разводов, ситуация меняется. Согласно официальной статистике Национального статистического комитета, в 2023 году было зарегистрировано более 45 тысяч браков, и при этом - свыше 12 500 разводов. То есть почти каждая четвёртая пара распалась. Это тоже влияет на обстановку в семьях и, соответственно, на здоровье матерей и детей.

Важно снижать неудовлетворённую потребность в планировании семьи. Что это означает? Это ситуация, когда женщина хочет отложить или прекратить деторождение - по личным причинам или, например, из-за наличия хронических заболеваний - но не имеет для этого необходимых условий или информации.

Снижение материнской смертности - одна из глобальных целей устойчивого развития. Но при освещении этого вопроса в СМИ важно быть точными: никогда не стоит подавать цифры в абсолютных значениях, например, "33 женщины умерли в 2023 году". Это некорректно. Журналисты должны использовать аналитические показатели - например, число смертей на 100 тысяч живорожденных.

Показатели могут различаться по регионам. Например, в Нарынской и Ошской областях рождаемость и, соответственно, структура рисков могут быть совершенно разными. Поэтому материнскую смертность всегда следует подавать в контексте статистики на 100 тысяч живорожденных, как это делает Национальный статистический комитет", - рассказала Сманкулова.


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URL: https://www.vb.kg/446038
Теги:
дети, рождаемость, Кыргызстан, здоровье, врачи, семья, ООН
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