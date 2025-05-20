"Это будет кораблекрушение": Алонсо вновь страдает от неудач в Имоле

Фернандо Алонсо снова оказался в центре внимания - но не благодаря борьбе за подиум, а из-за цепочки неудач и эмоциональных реплик в эфире команды во время Гран-при Эмилии-Романьи.

Ещё на тренировках испанец жаловался на трафик, особенно на пилотов Ferrari и новичка Франко Колапинто. Однако главный удар пришёлся на гонку. После виртуального автомобиля безопасности, вызванного сходом Эстебана Окона, большинство гонщиков, включая Карлоса Сайнса, отправились за свежими шинами. В команде Алонсо решили рискнуть - и оставили его на изношенных "хардах".

Просчитались. Через двадцать кругов шины перестали держать трассу, и Алонсо стремительно начал терять позиции. Его обошли Сайнс, Хюлькенберг и другие. По радио испанец не сдержался: "Это будет пытка. Это будет кораблекрушение", - сказал он. А чуть позже добавил: "Я самый невезучий гонщик в мире".

Сезон-2024 действительно складывается для Алонсо непросто: авария в Австралии, проблемы с тормозами в Китае, контакт с Лиамом Лоусоном в Майами - и теперь Имола, где даже смена шин после выезда полноценного сейфти-кара уже не могла его спасти.

Финиш - вне очковой зоны. Но несмотря ни на что, страсть Алонсо к гонкам и его искренность в эфире по-прежнему вызывают уважение. Впереди ещё длинный сезон - и Фернандо надеется, что чёрная полоса скоро закончится.