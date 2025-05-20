Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 97.45 - 98.45

"Это будет кораблекрушение": Алонсо вновь страдает от неудач в Имоле

157  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Фернандо Алонсо снова оказался в центре внимания - но не благодаря борьбе за подиум, а из-за цепочки неудач и эмоциональных реплик в эфире команды во время Гран-при Эмилии-Романьи.

Ещё на тренировках испанец жаловался на трафик, особенно на пилотов Ferrari и новичка Франко Колапинто. Однако главный удар пришёлся на гонку. После виртуального автомобиля безопасности, вызванного сходом Эстебана Окона, большинство гонщиков, включая Карлоса Сайнса, отправились за свежими шинами. В команде Алонсо решили рискнуть - и оставили его на изношенных "хардах".

Просчитались. Через двадцать кругов шины перестали держать трассу, и Алонсо стремительно начал терять позиции. Его обошли Сайнс, Хюлькенберг и другие. По радио испанец не сдержался: "Это будет пытка. Это будет кораблекрушение", - сказал он. А чуть позже добавил: "Я самый невезучий гонщик в мире".

Сезон-2024 действительно складывается для Алонсо непросто: авария в Австралии, проблемы с тормозами в Китае, контакт с Лиамом Лоусоном в Майами - и теперь Имола, где даже смена шин после выезда полноценного сейфти-кара уже не могла его спасти.

Финиш - вне очковой зоны. Но несмотря ни на что, страсть Алонсо к гонкам и его искренность в эфире по-прежнему вызывают уважение. Впереди ещё длинный сезон - и Фернандо надеется, что чёрная полоса скоро закончится.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446040
Теги:
гонки
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  