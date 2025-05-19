Сборная Кыргызстана готовится к решающим матчам отбора на ЧМ-2026

Сборная Кыргызстана по футболу начнёт подготовку к заключительным матчам третьего раунда отборочного этапа чемпионата мира-2026 в зоне Азии 26 мая в Бишкеке. Как сообщает Кыргызский футбольный союз, подопечные Максима Лисицына проведут учебно-тренировочный сбор, который затем продолжится в Саудовской Аравии.

На завершающем этапе отбора кыргызстанцам предстоит два ключевых матча:

5 июня - выездная встреча с КНДР в Эр-Рияде (Саудовская Аравия),

10 июня - домашняя игра против сборной ОАЭ в Бишкеке.

Сборная прибудет в Саудовскую Аравию 30 мая, где завершит подготовку к первому из двух матчей.

Положение в группе "A" (после 8 туров):

Место Команда Очки 1 Иран 20 2 Узбекистан 17 3 ОАЭ 13 4 Катар 10 5 Кыргызстан 6 6 КНДР 2

Для сохранения шансов на продолжение борьбы за выход на чемпионат мира кыргызстанцам необходимо набрать максимум очков в оставшихся встречах. Напомним, что из группы в следующий этап выходят команды, занявшие первые два места.

Расписание матчей 9-го тура (5 июня):

КНДР – Кыргызстан (Эр-Рияд)

ОАЭ – Узбекистан

Катар – Иран

Сборная Кыргызстана готовится к важнейшему этапу отбора. Впереди - решающие 90 минут, которые могут определить судьбу команды в этом международном цикле. Поддержим наших!