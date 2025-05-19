Сборная Кыргызстана готовится к решающим матчам отбора на ЧМ-2026

Сборная Кыргызстана по футболу начнёт подготовку к заключительным матчам третьего раунда отборочного этапа чемпионата мира-2026 в зоне Азии 26 мая в Бишкеке. Как сообщает Кыргызский футбольный союз, подопечные Максима Лисицына проведут учебно-тренировочный сбор, который затем продолжится в Саудовской Аравии.
На завершающем этапе отбора кыргызстанцам предстоит два ключевых матча:
5 июня - выездная встреча с КНДР в Эр-Рияде (Саудовская Аравия),
10 июня - домашняя игра против сборной ОАЭ в Бишкеке.
Сборная прибудет в Саудовскую Аравию 30 мая, где завершит подготовку к первому из двух матчей.
Положение в группе "A" (после 8 туров):
|Место
|Команда
|Очки
|1
|Иран
|20
|2
|Узбекистан
|17
|3
|ОАЭ
|13
|4
|Катар
|10
|5
|Кыргызстан 6
|6
|КНДР
|2
Для сохранения шансов на продолжение борьбы за выход на чемпионат мира кыргызстанцам необходимо набрать максимум очков в оставшихся встречах. Напомним, что из группы в следующий этап выходят команды, занявшие первые два места.
Расписание матчей 9-го тура (5 июня):
КНДР – Кыргызстан (Эр-Рияд)
ОАЭ – Узбекистан
Катар – Иран
Сборная Кыргызстана готовится к важнейшему этапу отбора. Впереди - решающие 90 минут, которые могут определить судьбу команды в этом международном цикле. Поддержим наших!