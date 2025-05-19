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Сборная Кыргызстана готовится к решающим матчам отбора на ЧМ-2026

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана по футболу начнёт подготовку к заключительным матчам третьего раунда отборочного этапа чемпионата мира-2026 в зоне Азии 26 мая в Бишкеке. Как сообщает Кыргызский футбольный союз, подопечные Максима Лисицына проведут учебно-тренировочный сбор, который затем продолжится в Саудовской Аравии.

На завершающем этапе отбора кыргызстанцам предстоит два ключевых матча:

5 июня - выездная встреча с КНДР в Эр-Рияде (Саудовская Аравия),

10 июня - домашняя игра против сборной ОАЭ в Бишкеке.

Сборная прибудет в Саудовскую Аравию 30 мая, где завершит подготовку к первому из двух матчей.

Положение в группе "A" (после 8 туров):

МестоКомандаОчки
1 Иран20
2 Узбекистан17
3 ОАЭ13
4 Катар10
5 Кыргызстан 6
6 КНДР2

Для сохранения шансов на продолжение борьбы за выход на чемпионат мира кыргызстанцам необходимо набрать максимум очков в оставшихся встречах. Напомним, что из группы в следующий этап выходят команды, занявшие первые два места.

Расписание матчей 9-го тура (5 июня):

КНДР – Кыргызстан (Эр-Рияд)

ОАЭ – Узбекистан

Катар – Иран

Сборная Кыргызстана готовится к важнейшему этапу отбора. Впереди - решающие 90 минут, которые могут определить судьбу команды в этом международном цикле. Поддержим наших!


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URL: https://www.vb.kg/446045
Теги:
футбол, чемпионат мира, Кыргызстан
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