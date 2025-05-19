"Голден Стэйт" нацелился на Янниса и Тейтума

После досрочного вылета из плей-офф от "Миннесоты Тимбервулвз" руководство "Голден Стэйт Уорриорз" готовится к серьёзным переменам. В клубе намерены провести масштабную перестройку состава, чтобы вернуть себе статус претендента на чемпионство.

По информации американских СМИ, "Уорриорз" ведут активные переговоры с двумя звёздами НБА - Яннисом Адетокунбо и Джейсоном Тейтумом. Оба игрока не скрывают разочарования результатами прошедшего сезона и, как утверждают источники, готовы рассмотреть вариант смены команды.

Особый интерес вызывает ситуация с Адетокунбо. Лидер "Милуоки Бакс", который долгие годы оставался верен клубу, впервые допускает возможность ухода. "Голден Стэйт" изучает вариант обмена, в который могут войти молодой защитник Брендин Подземски и несколько будущих драфт-пиков. Дополнительные слухи подогрело недавнее появление Янниса на мероприятии "Уорриорз" во время Уикенда всех звёзд.

Параллельно клуб из Сан-Франциско рассматривает возможность подписания Джейсона Тейтума. Несмотря на обеспокоенность состоянием его ахиллова сухожилия, в "Голден Стэйт" уверены: его универсальность и атакующая эффективность способны серьёзно усилить команду. Не исключён сценарий сделки по схеме "подписание и обмен" с участием Джонатана Куминги.

Менеджмент "Уорриорз" признаёт необходимость усиления состава - прежде всего в плане физической мощи, бросковой стабильности и атлетизма. Владелец клуба Джо Лакоб уже выразил готовность превысить потолок зарплат, если это поможет привлечь звёздных игроков. Несмотря на желание сохранить костяк в лице Стефена Карри, Джимми Батлера и Дрэймонда Грина, клуб готов расстаться с рядом молодых и перспективных баскетболистов.

Предстоящее межсезонье обещает быть для "Голден Стэйт" жарким. Болельщикам остаётся лишь следить за развитием событий - велика вероятность, что команда из Калифорнии готовит громкие ходы.