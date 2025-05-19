Погода
$ 87.38 - 87.80
€ 97.45 - 98.45

"Голден Стэйт" нацелился на Янниса и Тейтума

117  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

После досрочного вылета из плей-офф от "Миннесоты Тимбервулвз" руководство "Голден Стэйт Уорриорз" готовится к серьёзным переменам. В клубе намерены провести масштабную перестройку состава, чтобы вернуть себе статус претендента на чемпионство.

По информации американских СМИ, "Уорриорз" ведут активные переговоры с двумя звёздами НБА - Яннисом Адетокунбо и Джейсоном Тейтумом. Оба игрока не скрывают разочарования результатами прошедшего сезона и, как утверждают источники, готовы рассмотреть вариант смены команды.

Особый интерес вызывает ситуация с Адетокунбо. Лидер "Милуоки Бакс", который долгие годы оставался верен клубу, впервые допускает возможность ухода. "Голден Стэйт" изучает вариант обмена, в который могут войти молодой защитник Брендин Подземски и несколько будущих драфт-пиков. Дополнительные слухи подогрело недавнее появление Янниса на мероприятии "Уорриорз" во время Уикенда всех звёзд.

Параллельно клуб из Сан-Франциско рассматривает возможность подписания Джейсона Тейтума. Несмотря на обеспокоенность состоянием его ахиллова сухожилия, в "Голден Стэйт" уверены: его универсальность и атакующая эффективность способны серьёзно усилить команду. Не исключён сценарий сделки по схеме "подписание и обмен" с участием Джонатана Куминги.

Менеджмент "Уорриорз" признаёт необходимость усиления состава - прежде всего в плане физической мощи, бросковой стабильности и атлетизма. Владелец клуба Джо Лакоб уже выразил готовность превысить потолок зарплат, если это поможет привлечь звёздных игроков. Несмотря на желание сохранить костяк в лице Стефена Карри, Джимми Батлера и Дрэймонда Грина, клуб готов расстаться с рядом молодых и перспективных баскетболистов.

Предстоящее межсезонье обещает быть для "Голден Стэйт" жарким. Болельщикам остаётся лишь следить за развитием событий - велика вероятность, что команда из Калифорнии готовит громкие ходы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446046
Теги:
баскетбол, США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  