Погода
$ 87.38 - 87.80
€ 97.45 - 98.45

"Аль-Иттихад" досрочно завоевал титул чемпиона Саудовской Аравии

234  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Джиддинский "Аль-Иттихад" досрочно завоевал титул чемпиона Саудовской Премьер-лиги в сезоне 2024/2025, подтвердив статус одного из ведущих клубов страны. Команда обеспечила себе первое место в турнирной таблице за несколько туров до окончания чемпионата, продемонстрировав стабильную и уверенную игру на протяжении всего сезона.

Этот успех стал результатом слаженной работы футболистов, тренерского штаба и клуба в целом, а также горячей поддержки болельщиков. Победа в национальном первенстве открывает перед "Аль-Иттихадом" новые перспективы на международной арене, включая участие в азиатских и мировых турнирах.

В ближайшее время команда сосредоточится на подготовке к следующим вызовам, стремясь развить успех и укрепить свои позиции на континентальном уровне.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446047
Теги:
Саудовская Аравия, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  