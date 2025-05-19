"Аль-Иттихад" досрочно завоевал титул чемпиона Саудовской Аравии

Джиддинский "Аль-Иттихад" досрочно завоевал титул чемпиона Саудовской Премьер-лиги в сезоне 2024/2025, подтвердив статус одного из ведущих клубов страны. Команда обеспечила себе первое место в турнирной таблице за несколько туров до окончания чемпионата, продемонстрировав стабильную и уверенную игру на протяжении всего сезона.

Этот успех стал результатом слаженной работы футболистов, тренерского штаба и клуба в целом, а также горячей поддержки болельщиков. Победа в национальном первенстве открывает перед "Аль-Иттихадом" новые перспективы на международной арене, включая участие в азиатских и мировых турнирах.

В ближайшее время команда сосредоточится на подготовке к следующим вызовам, стремясь развить успех и укрепить свои позиции на континентальном уровне.