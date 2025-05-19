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ПСЖ на троне, "Сент-Этьен" - в шоке, "Ницца" - в Лиге чемпионов

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- Самуэль Деди Ирие
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Французский чемпионат завершился уверенной победой "Пари Сен-Жермен" - столичный клуб набрал 84 очка и досрочно завоевал титул, опередив ближайшего преследователя, "Олимпик Марсель", на 19 баллов. Третьим стал "Монако". Оба клуба вслед за ПСЖ получили прямые путёвки в групповой этап Лиги чемпионов.

В заключительном туре парижане обыграли на "Парк де Пренс" "Осер" - 3:1, хотя первыми пропустили мяч от Лассине Синайоко. Впрочем, два точных удара Хвичи Кварацхелии после перерыва и гол Маркиньоса расставили всё по местам.

В зоне вылета обошлось без чудес. "Сент-Этьен" уступил дома "Тулузе" 2:3 и вместе с "Монпелье" покидает элиту. Зато "Ле Авр" вырвал спасительное 15-е место - победный пенальти в концовке встречи со "Страсбуром" (3:2) оставил команду в Лиге 1.

"Реймс", финишировавший 16-м, будет бороться за выживание в стыках с "Метцем". А вот "Ницца" устроила настоящий фейерверк - 6:0 против "Бреста" и четвёртая строчка, дающая право на участие в квалификации Лиги чемпионов.

"Лилль" занял пятое место и сыграет в Лиге Европы. "Лион", обыграв "Анже" 2:0, вырвал у "Страсбура" шестое место и последнюю путёвку в Лигу конференций.

Несмотря на досрочного чемпиона, финальный тур оказался насыщен драмой - как внизу турнирной таблицы, так и в борьбе за еврокубки.


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URL: https://www.vb.kg/446049
Теги:
Франция, футбол, чемпионат
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