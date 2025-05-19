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Трамп выразил поддержку Байдену в связи с найденным раком

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Дональд Трамп, Барак Обама, Камала Харрис пожелали Джо Байдену скорейшей победы над раковой опухолью предстательной железы.

Президент США Дональд Трамп от лица себя своей супруги Мелании вечером в воскресенье, 18 мая, выразил поддержку своему предшественнику на посту главы американского государства Джо Байдену, у которого был выявлен рак предстательной железы в агрессивной форме.

"Мелания и я опечалены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые и наилучшие пожелания Джилл и его семье, а также желаем Джо скорейшего и успешного выздоровления", - написал действующий глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Со своей стороны бывший президент США Барак Обама выразил уверенность, что Байден будет бороться с раком с "решимостью и изяществом". "Мы с Мишель думаем обо всей семье Байден. Никто не сделал больше для поиска прорывных методов лечения рака во всех его формах, чем Джо, и я уверен, что он будет бороться с этой проблемой со своей фирменной решимостью и изяществом. Мы молимся за его быстрое и полное выздоровление", - написал он в соцсети X.

Камала Харрис, бывший вице-президент США и кандидат Демократической партии на выборах главы государства в 2024 году, подчеркнула в своем микроблоге X: "Джо - боец. Я знаю, что он встретит это испытание с той же силой, стойкостью и оптимизмом, которые всегда определяли его жизнь и лидерство. Мы надеемся на полное и скорейшее выздоровление".

Ранее в тот же день, 18 мая, пресс-секретарь Джо Байдена сообщил о диагнозе бывшего президента США: "На прошлой неделе президент Джо Байден прошел осмотр в связи с обнаружением у него узла в предстательной железе, после того как у него появились симптомы учащенного мочеиспускания. В пятницу (16 мая. - Ред.) у него был диагностирован рак простаты, характеризующийся оценкой по шкале Глисона 9 баллов (грейд-группа 5) с метастазами в кости".

В заявлении отмечается, что, хотя речь идет "о более агрессивной форме заболевания", раковая опухоль, судя по всему, "чувствительна к гормонам, что позволяет эффективно лечить ее". Джо Байден и его семья "вместе с врачами рассматривают варианты лечения", говорится далее в документе.

Источник: Deutsche Welle


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URL: https://www.vb.kg/446051
Теги:
президент, США, Дональд Трамп
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