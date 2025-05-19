Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) официально признала легендарного вратаря сборной СССР и московского "Динамо" Льва Яшина лучшим голкипером всех времён.

Яшин - единственный вратарь, который когда-либо получал "Золотой мяч" (1963 год). Ранее он уже был признан ФИФА лучшим вратарём XX века.

В рейтинг IFFHS также вошли современные и классические звёзды вратарского мастерства. В тройку лидеров вместе с Яшиным вошли итальянец Джанлуиджи Буффон и немец Мануэль Нойер. В десятку лучших попали такие знаменитости, как испанец Икер Касильяс, англичанин Гордон Бэнкс, чех Петр Чех, итальянец Дино Дзофф, а также немцы Зепп Майер и Оливер Кан.

Этот рейтинг ещё раз подчёркивает неоспоримый вклад Льва Яшина в развитие футбола и его легендарный статус, который сохраняется и по сей день.