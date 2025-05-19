Погода
$ 87.38 - 87.80
€ 97.45 - 98.45

ГКНБ вернул государству второй этаж здания Федерации профсоюзов

305  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственный комитет национальной безопасности КР продолжает работу по возврату незаконно приватизированных объектов недвижимости. Очередной случай выявлен в самом центре Бишкека - двухэтажное здание, ранее принадлежавшее Федерации профсоюзов, оказалось выведенным в частные руки с нарушениями.

Как установило следствие, здание было передано управлению "Кыргызтуризм" Федерации профсоюзов для поддержки работников туристической отрасли. Однако экс-руководитель управления Т.К.А., преследуя личные интересы, организовал схему по передаче здания аффилированным лицам и родственникам. В дальнейшем помещения были распроданы трем покупателям.

В результате проведенных мероприятий и разъяснительной работы действующий собственник второго этажа согласился на возврат уплаченной суммы и добровольно передал помещение площадью 218,7 кв. м обратно государству. Теперь второй этаж официально находится на балансе Государственного агентства по управлению имуществом при Кабмине.

Работа на этом не завершена. Сейчас проводится проверка по первому этажу здания, где располагаются кофейня "Тукана" и юридическая компания. Устанавливается причастность нынешних владельцев к фактам незаконной приватизации. По итогам проверки возможно возбуждение уголовных дел и привлечение виновных к ответственности, вплоть до лишения свободы.

ГКНБ подчеркивает, что возвращение имущества, незаконно выведенного из государственной собственности, будет продолжено.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446056
Теги:
ГКНБ, профсоюзы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  