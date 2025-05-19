ГКНБ вернул государству второй этаж здания Федерации профсоюзов

Государственный комитет национальной безопасности КР продолжает работу по возврату незаконно приватизированных объектов недвижимости. Очередной случай выявлен в самом центре Бишкека - двухэтажное здание, ранее принадлежавшее Федерации профсоюзов, оказалось выведенным в частные руки с нарушениями.

Как установило следствие, здание было передано управлению "Кыргызтуризм" Федерации профсоюзов для поддержки работников туристической отрасли. Однако экс-руководитель управления Т.К.А., преследуя личные интересы, организовал схему по передаче здания аффилированным лицам и родственникам. В дальнейшем помещения были распроданы трем покупателям.

В результате проведенных мероприятий и разъяснительной работы действующий собственник второго этажа согласился на возврат уплаченной суммы и добровольно передал помещение площадью 218,7 кв. м обратно государству. Теперь второй этаж официально находится на балансе Государственного агентства по управлению имуществом при Кабмине.

Работа на этом не завершена. Сейчас проводится проверка по первому этажу здания, где располагаются кофейня "Тукана" и юридическая компания. Устанавливается причастность нынешних владельцев к фактам незаконной приватизации. По итогам проверки возможно возбуждение уголовных дел и привлечение виновных к ответственности, вплоть до лишения свободы.

ГКНБ подчеркивает, что возвращение имущества, незаконно выведенного из государственной собственности, будет продолжено.