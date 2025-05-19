В Бишкеке прошел семинар по инклюзивным футбольным тренировкам

В Бишкеке прошел семинар, направленный на обучение методам инклюзивных футбольных тренировок для детей с интеллектуальными особенностями развития. Основными целями мероприятия стали развитие практических навыков работы с такими детьми и формирование культуры инклюзии в спортивной среде.

Участникам была предоставлена теоретическая информация о том, что такое инклюзия, правильном питании и ежедневных упражнениях. После этого на мини-футбольной площадке академии прошли практические занятия, где участники смогли применить полученные знания на практике.

Особую часть семинара составили выступления японских специалистов - Фуки Мазахамы, Айко Вады, Иманаки Мию и Сейджи Мадзхары. Они поделились опытом поддержки детей с ограниченными возможностями и предложили эффективные методы помощи таким детям через спорт.

В конце мероприятия все участники получили сертификаты. Подобные семинары вносят значительный вклад в создание инклюзивной и доступной спортивной среды для детей с особыми потребностями.