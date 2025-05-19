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КПЛ-2025: "Абдыш-Ата" и "Алай" одержали победы в 10-м туре

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- Самуэль Деди Ирие
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В очередном туре Премьер-лиги Кыргызстана команды продолжают бороться за важные очки в турнирной таблице.

"Абдыш-Ата" вновь продемонстрировала уверенную игру, обыграв соперников из "Бишкек Сити".со счетом 3:0. Команда показала хорошую дисциплину и тактическую выучку, заслуженно заработав три очка.

Тем временем, в матче 10-го тура "Алай" принимал "Мурас Юнайтед". Несмотря на активные и опасные атаки гостей, "Мурас Юнайтед" не сумел сравнять счёт. Волевой успех остался за хозяевами поля - 2:1 в пользу "Алая".

Эти результаты добавляют интриги в борьбе за призовые места и обещают интересные матчи в следующих турах.


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URL: https://www.vb.kg/446060
Теги:
футбол, Кыргызстан
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