Кыргызские борцы выступят на турнире "Ulaanbaatar Open" в Монголии

Сборная Кыргызстана по вольной борьбе примет участие в престижном международном турнире "Ulaanbaatar Open", который пройдет с 29 мая по 1 июня в столице Монголии - Улан-Баторе. Об этом сообщает портал Prosports.kz.

На соревнованиях будут разыграны 10 комплектов медалей в различных весовых категориях. Кыргызстан на турнире представят восемь спортсменов, которые поборются за медали и международный рейтинг.

Подготовку и руководство командой осуществляют:

Азат Мирахимов - главный тренер сборной Кыргызстана,

Эламан Догдурбек уулу - старший тренер,

Илгиз Жакыпбеков - старший тренер молодежной сборной U-23.

Турнир в Улан-Баторе станет важным этапом подготовки кыргызских борцов к предстоящим международным соревнованиям и лицензионным стартам. Участие в подобных турнирах позволяет спортсменам набирать соревновательную практику, а тренерскому штабу - оценивать готовность команды перед ключевыми стартами сезона.