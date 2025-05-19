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Кыргызские борцы выступят на турнире "Ulaanbaatar Open" в Монголии

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана по вольной борьбе примет участие в престижном международном турнире "Ulaanbaatar Open", который пройдет с 29 мая по 1 июня в столице Монголии - Улан-Баторе. Об этом сообщает портал Prosports.kz.

На соревнованиях будут разыграны 10 комплектов медалей в различных весовых категориях. Кыргызстан на турнире представят восемь спортсменов, которые поборются за медали и международный рейтинг.

Подготовку и руководство командой осуществляют:

Азат Мирахимов - главный тренер сборной Кыргызстана,

Эламан Догдурбек уулу - старший тренер,

Илгиз Жакыпбеков - старший тренер молодежной сборной U-23.

Турнир в Улан-Баторе станет важным этапом подготовки кыргызских борцов к предстоящим международным соревнованиям и лицензионным стартам. Участие в подобных турнирах позволяет спортсменам набирать соревновательную практику, а тренерскому штабу - оценивать готовность команды перед ключевыми стартами сезона.


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URL: https://www.vb.kg/446061
Теги:
вольная борьба, Монголия, турнир, Кыргызстан
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