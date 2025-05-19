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Активная фаза искусственного оплодотворения скота началась в Нарыне

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По поручению президента Садыра Жапарова, кабинет министров приобретает 160 комплектов инструментов для искусственного оплодотворения на сумму 17,5 млн сомов, которые в ближайшее время будут переданы техникам-осеменаторам республики. Об этом сообщил заместитель председателя кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

По его словам, кроме этого, из республиканского бюджета выделено 60 млн сомов на искусственное осеменение скота. На эти средства будет закуплено 270 тыс. доз семени элитного класса высокого качества, а также проведено искусственное осеменение 180-200 тыс. коров в течение 3 лет.

В связи с низким уровнем породности скота и недостаточной организацией работы по искусственному оплодотворению, активная фаза по искусственное осеменению начинается с Нарынской области.


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URL: https://www.vb.kg/446062
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан, животные
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