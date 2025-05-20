В Кыргызстан поступило новое оборудование для модернизации электросетей

В рамках реформы, проводимой Министерством энергетики КР, успешно ведутся работы по модернизации электросетей. 17 мая 2025 года в Кыргызстан из-за рубежа были завезены и выгружены на склад хранения оборудования новые интеллектуальные счетчики, СИП-провода, кабели и трансформаторы.

В рамках проекта "Модернизация энергосектора" (МУРЭС) в общей сложности предусмотрена закупка 281 трансформаторов напряжением 10(6)/0,4 кВ, 10 трансформаторов напряжением 35 кВ, 100 км кабеля напряжением 6-10 кВ и 233 км провода СИП.

На сегодняшний день завершены работы по производству трансформаторов 10(6)/0,4 кВ на заводе, и в Кыргызстан поставлено 281 единица трансформаторов, из них 124 единицы прибыли в Бишкек, а 157 - в Ош. Оставшиеся трансформаторы 35 кВ (10 единиц) уже готовы и скоро будут отправлены в Кыргызстан.

Помимо этого, из запланированных 100 км кабеля напряжением 6-10 кВ, на сегодняшний день в Кыргызстан полностью завезено 100 км, из которых, по данным ОАО "НЭСК", в г. Бишкек уже установлено 3 км кабеля.

В рамках данного проекта планируется получить в общей сложности 233 км СИП провода, на сегодняшний день в страну полностью доставлено 233 км. Из них установлено 72,2 км СИП-проводов.

Кроме того, предусмотрена поставка 500 тыс. 100 единиц умных счетчиков АСКУЭ. В настоящее время поставлено 193 865 единиц, из них по республике установлено 113 403 счетчиков.

Общая сумма поставок оборудования (СИП, АСК, трансформатор) составила 58 млн. долларов США. Основным донором является Всемирный банк.

Из 58 миллионов долларов, полученных от Всемирного банка:

- грант: 33 миллиона долларов США

- кредит: 25 млн долларов США

Новое оборудование, представленное выше, будет использовано для увеличения дополнительных мощностей в энергетическом секторе, обновления устаревшего оборудования.