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Международный аэропорт "Манас" сменит IATA-код с FRU на BSZ

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- Назгуль Абдыразакова
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Государственное агентство гражданской авиации сообщает, что с 9 августа 2025 года международный аэропорт "Манас" официально сменит свой трёхбуквенный код IATA с текущего FRU (происходит от советского названия города Фрунзе) на новый код BSZ.

Решение принято в соответствии с положениями Резолюции 763 Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), регулирующей порядок смены кодов в международной системе.

Смена кода вступит в силу с соблюдением 90-дневного срока, отсчитываемого с момента получения официального уведомления от IATA, направленного 9 мая 2025 года. Это требование установлено пунктом 4.3.2 Резолюции 763.

Код IATA используется во всём мире для идентификации аэропортов. Его замена требует технической и организационной подготовки со стороны всех участников авиационной отрасли.

Государственное агентство гражданской авиации и международный аэропорт "Манас" совместно с международными партнёрами уже приступили к работе по обеспечению плавного перехода к использованию нового кода BSZ.


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URL: https://www.vb.kg/446064
Теги:
Кыргызстан, самолеты, Аэропорт "Манас"
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