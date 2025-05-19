Международный аэропорт "Манас" сменит IATA-код с FRU на BSZ

Государственное агентство гражданской авиации сообщает, что с 9 августа 2025 года международный аэропорт "Манас" официально сменит свой трёхбуквенный код IATA с текущего FRU (происходит от советского названия города Фрунзе) на новый код BSZ.

Решение принято в соответствии с положениями Резолюции 763 Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), регулирующей порядок смены кодов в международной системе.

Смена кода вступит в силу с соблюдением 90-дневного срока, отсчитываемого с момента получения официального уведомления от IATA, направленного 9 мая 2025 года. Это требование установлено пунктом 4.3.2 Резолюции 763.

Код IATA используется во всём мире для идентификации аэропортов. Его замена требует технической и организационной подготовки со стороны всех участников авиационной отрасли.

Государственное агентство гражданской авиации и международный аэропорт "Манас" совместно с международными партнёрами уже приступили к работе по обеспечению плавного перехода к использованию нового кода BSZ.