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Гражданки Узбекистана пытались провести 6 кг золота в интимных местах

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В Международном аэропорту Стамбула произошёл поразительный инцидент: у трёх женщин, прибывших из Узбекистана, в половых органах было обнаружено более шести килограммов золота. Украшения были тщательно спрятаны и разделены на 120 фрагментов.

Случай произошёл ещё 25 апреля, но в турецких СМИ информация появилась только накануне.

По данным следствия, внимание сотрудников службы безопасности привлекли три пассажирки рейса из города Чимкент (Казахстан). Женщин остановили для углублённой проверки. Осмотр багажа ничего не дал - он оказался чист. Однако при прохождении через рентгеновский сканер система зафиксировала подозрительную плотность в районе нижней части тела.

Из-за серьёзных подозрений, по распоряжению прокуратуры, задержанных доставили в городскую больницу. Рентген показал наличие инородных тел в генитальной области.

Под контролем женщин-сотрудниц полиции всех трёх подозреваемых сопроводили в отдельное помещение, где и были извлечены спрятанные изделия из золота.

В общей сложности из половых органов женщин было изъято 120 золотых предметов различного веса, суммарной массой 6 килограммов 28 граммов. Всё изъятое было передано в управление по предотвращению преступлений и расследованию.

Власти Турции начали расследование инцидента. Устанавливаются все обстоятельства, а также возможные организаторы попытки незаконного ввоза золота.

Источник: vaib.uz


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URL: https://www.vb.kg/446068
Теги:
аэропорт, золото, Турция, Узбекистан, женщины
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