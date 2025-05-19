Asman Airlines запускает рейсы Алматы - Тамчы с 23 июня

Авиакомпания Asman Airlines совместно с туроператором Kompas Tour с 23 июня запускает новый прямой маршрут из Алматы в Тамчы (Международный аэропорт "Иссык-Куль"). Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

По ее данным, полёты будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам.

Преимущества маршрута:

• Без пересадок: в пути всего 1 час 20 минут;

• Удобное расписание: два рейса в неделю.

• Турпакеты от Kompas Tour: включают проживание, экскурсии и развлечения на побережье Иссык-Куля.

Действуют специальные тарифы при раннем бронировании.