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Asman Airlines запускает рейсы Алматы - Тамчы с 23 июня

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- Назгуль Абдыразакова
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Авиакомпания Asman Airlines совместно с туроператором Kompas Tour с 23 июня запускает новый прямой маршрут из Алматы в Тамчы (Международный аэропорт "Иссык-Куль"). Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

По ее данным, полёты будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам.

Преимущества маршрута:

• Без пересадок: в пути всего 1 час 20 минут;

• Удобное расписание: два рейса в неделю.

• Турпакеты от Kompas Tour: включают проживание, экскурсии и развлечения на побережье Иссык-Куля.

Действуют специальные тарифы при раннем бронировании.


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URL: https://www.vb.kg/446070
Теги:
Иссык-Кульская область, Казахстан, Кыргызстан, самолеты, досуг, новый авиарейс
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