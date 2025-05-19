Камчыбек Ташиев: Мы должны стать страной с 10-миллионным населением

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил о важности роста населения Кыргызстана и поддержке материнства. Об этом он сказал в интервью УТРК во время открытия нового родильного дома в селе Чокмор Сузакского района.

"Моя мама была матерью-героиней - она воспитала 11 детей. Она всегда мечтала, чтобы в её родном селе появился родильный дом. Я исполнил её желание спустя 20 лет после её смерти. Село Чокмор - малая родина моей матери. У нас был нефтеперерабатывающий завод, мы продали его и направили все вырученные средства на строительство родильного дома. За три года мы завершили строительство и передали объект на баланс государства", - отметил Ташиев.

По его словам, раньше местные женщины сталкивались с большими трудностями - им приходилось рожать в других городах и даже странах. Теперь в селе созданы все условия - роддом оснащён современным медицинским оборудованием.

"Мы должны стать страной с 10-миллионным населением. Мы подготовили специальные подарки для первых десяти новорождённых", - добавил он.

Напомним, торжественное открытие родильного дома в Чокморе состоялось 13 мая с участием президента. На строительство было потрачено 570 миллионов сомов.