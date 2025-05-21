Цзен Айго: логистический хаб в Балыкчы переформатирует жизнь города и людей

Эксперты уверены: открытие логистического хаба в Балыкчы способно буквально переформатировать облик этого тихого города. Придётся срочно строить современные дорожные развязки, обустраивать стоянки для большегрузного транспорта, а цифровизация всех производственных процессов потребует подведения в Балыкчы интернета нового поколения с рекордной скоростью передачи данных. Такие реалии диктует сама эпоха. Каков же "китайский взгляд" на транзитный потенциал севера Кыргызстана - об этом VB.KG рассказал президент Сычуаньской ассоциации в России и СНГ Цзен Айго.

Считаете ли Вы, выгодными инвестиции в строительство транспортно-логистической инфраструктуры в северной части Кыргызстана?

Я верю, что инвестиции в транспортно-логистическую инфраструктуру в северной части Кыргызстана выгодны, поскольку это расширит доступ к рынкам Центральной Азии и Европы, укрепит логистические цепочки, увеличит объемы торговли, а также создаст инвестиционные возможности для сычуаньских компаний в различных секторах экономики. Однако перед принятием решения необходимо провести тщательный анализ рисков и возможностей, сотрудничать с надежными партнерами, уделять внимание экологической устойчивости и заручиться поддержкой правительств Сычуаньской провинции и Кыргызской Республики для создания благоприятной бизнес-среды и обеспечения стабильности инвестиций.

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Какая инфраструктура нужна сейчас по качеству и количеству, по Вашему мнению?

Необходимо сфокусироваться на создании современной, эффективной, безопасной и устойчивой транзитной инфраструктуры, которая позволит Кыргызстану в полной мере реализовать свой транзитный потенциал и стать важным звеном в системе "Шёлкового пути". Инвестиции в инфраструктуру должны быть направлены не только на увеличение количества объектов, но и на повышение их качества и соответствие международным стандартам.

Какой экономический эффект от строительства крупного узлового транспортного хаба на севере Кыргызстана, могут получить наши страны: Кыргызстан и Китай?

Строительство крупного узлового транспортного хаба на севере Кыргызстана открывает значительные экономические выгоды как для Кыргызстана, так и для Китая, охватывая различные сферы и стимулируя двустороннее сотрудничество. Для Кыргызстана это означает увеличение транзитных доходов за счет таможенных сборов и платы за логистические услуги, рост ВВП благодаря активизации экономики и созданию новых рабочих мест в логистике, транспорте, складском хозяйстве, обслуживании и других смежных секторах, что способствует снижению безработицы и повышению уровня жизни, особенно в северных регионах. Строительство хаба повлечет развитие транспортной, энергетической, телекоммуникационной и социальной инфраструктуры.

Развитие современных логистических услуг повысит конкурентоспособность кыргызских компаний на международном уровне, а снижение транспортных издержек и времени доставки улучшит позиции кыргызских товаров и услуг на рынке. Хаб создаст благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса в различных сферах, укрепит геополитическое значение Кыргызстана как важного транзитного партнера Китая. Для Сычуаньской провинции хаб в Кыргызстане открывает более короткий и экономичный путь к рынкам Центральной Азии и Европы, минуя протяженные маршруты через восточные порты Китая. Это способствует развитию торговли с Центральной Азией, позволяя увеличить экспорт машиностроительной продукции, оборудования, высокотехнологичных товаров, сельскохозяйственной продукции, а также облегчить импорт сырья, например, минеральных ресурсов. В результате это даст сычуаньским компаниям возможность диверсифицировать рынки сбыта и снизить зависимость от традиционных экспортных направлений.

Приближается открытие дороги Север-Юг, которая станет альтернативной для действующей дороги Бишкек-Ош. Как должен развиваться город Балыкчи, в части строительства транспортно-логистической инфраструктуры, чтобы экономический эффект от транзитного грузопотока, подпитывал взаимовыгодные партнерские кыргызско-китайские отношения?

Для полноценного раскрытия потенциала транзитных грузовых перевозок после открытия пути Север-Юг и формирования взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и Кыргызской Республикой, городу Балыкчи может потребоваться разработка стратегического плана по развитию транспортно-логистической системы, который предполагает создание современных мультимодальных транспортных узлов, повышение качества логистических услуг, а также внедрение инновационных технологий и механизмов, повышающих эффективность и синергию в сфере политики и инвестиций. Реализация таких мер могла бы стать хорошим стимулом для экономического развития региона.

Опыт 2020-2023 годов, показал необходимость цифровизации не только логистических процессов, но и процессов государственного контроля над трансграничными грузоперевозками. Какие цифровые инструменты необходимо внедрять в кыргызско-китайские международные грузоперевозки?

Вы правы, для повышения эффективности межграничных грузоперевозок между Кыргызстаном и Китаем необходимо продолжать внедрять цифровые решения. Китай и Кыргызстан уже проверили целесообразность использования цифровых инструментов в рамках маршрутов МДП и мультимодальных перевозок. Недавние проекты по цифровизации мультимодального коридора, предложенные на площадке ВТО, а также достигнутый договор между Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики и Китайской платформой трансграничной торговли в Нинся-Хуэйском автономном районе о сотрудничестве относительно плана интеграции данной платформы в торговую систему Кыргызстана свидетельствуют о высокой актуальности развития цифровых технологий в сфере трансграничной торговли.

Современные системы отслеживания грузов, блокчейн-технологии, автоматизация оформления и инспекции груза, облачные решения, оптимизация логистических процессов на основе искусственного интеллекта - все это возможности для сокращения времени перевозки, снижения издержек и повышения уровня безопасности и контроля на всех этапах грузоперевозок. Так, например, в рамках деятельности нашей Ассоциации, объединяющей компании, работающие в различных ключевых отраслях промышленности провинции Сычуань, есть компании, обладающие ценным опытом и техническими знаниями в сферах информационных технологий, сетевого оборудования, IoT, видео коммуникаций и потребительской электроники. Эти компании могут стать надежными партнерами при разработке и внедрении инновационных систем для повышения прозрачности и эффективности кыргызско-китайских грузоперевозок.

Военно-политическая нестабильность в регионах Юго-восточной и Южной Азии, вызывает опасения у грузовладельцев, на маршрутах "Шёлкового пути". Какие меры безопасности грузоперевозок нужно предусмотреть, чтобы привлечь достаточное количество грузов на маршруты, которые проходят через город Балыкчи.

Для повышения привлекательности маршрутов необходимо необходимо внедрять комплексные меры безопасности. В первую очередь, важно оснащать транспорт современные системами отслеживания грузов в реальном времени, что позволит оперативно реагировать на любые угрозы и быстро устранять возможные инциденты. Кроме того, необходимо налаживать тесное сотрудничество между транспортными компаниями и страховыми организациями для своевременного обмена информацией о рисках и защиты грузов. Регулярные тренировки и подготовка персонала по действиям в кризисных ситуациях также повышают уровень готовности к возможным угрозам и обеспечивают быстрое реагирование. В совокупности эти меры помогут создать более устойчивую и безопасную транспортную инфраструктуру, увеличат уровень доверия грузовладельцев и стимулируют перевозки по данному маршруту.

Каково мнение собеседника о возможности участия китайских государственных компаний, в строительстве объектов транспортно-логистического комплекса города Балыкчи?

В целом, участие китайских государственных предприятий в строительстве комплекса транспортно-логистических сооружений в городе Балыкчы является весьма вероятным, поскольку существует политическая поддержка и фундамент существующих проектов, а также это соответствует стратегической цели Китая по продвижению взаимосвязанности "Одного пояса и одного пути" в Центральной Азии.

Политическая поддержка: Правительство Кыргызстана предоставило налоговые льготы и политику содействия торговле для привлечения иностранных инвестиций, например, поддержка расчетов в юанях, снятие ограничений на экспортные квоты США и Европы.

Проекты: Например, в 2024 году стартовал проект железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, в котором участвует Китай.

[b]Китай уверенно лидирует в мире по поставкам новых автомобилей. Может ли заинтересовать китайских поставщиков, открытие в Балыкчи специальной бондовой зоны длительного хранения автомобилей, без уплаты таможенных платежей и сборов, для дальнейшей отправки в ст

в страны ЕАЭС?

В целом, существует высокая вероятность заинтересованности китайских компаний в участии в таком проекте при условии стабильной политики и благоприятных условий для инвестиций.