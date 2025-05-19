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Асель Байбагышева и Эверест: 5 фактов, которые вас удивят!

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О подвиге Асель Байбагышевой "Вечерка" уже рассказывала - она стала первой кыргызской женщиной, покорившей Эверест. А теперь стали известны удивительные подробности этого восхождения.

54 года. 54 часа. 8848 метров

Асель поднялась на вершину мира всего за 54 часа, тогда как большинство альпинистов тратят на это до 90 часов. Специалисты называют её результат по-настоящему выдающимся.

"Это не просто восхождение - это настоящий рекорд!" - говорят профессионалы.

Известный альпинист Кадыр Саидилкан отметил, что "сила, мужество и выносливость Асель - пример для всех нас. Это историческое достижение!"

Также известно, что в сезоне 2025 года Асель Байбагышева стала первой женщиной, ступившей на вершину Эвереста - обогнав альпинисток из Непала, Индии и Европы.

Для Кыргызстана это не просто новость - это гордость нации. А для женщин всей страны - вдохновение и мотивация верить в себя и свои силы.

Автор: Тасиль Токтосунова


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URL: https://www.vb.kg/446078
Теги:
альпинизм, Кыргызстан
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