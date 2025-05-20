Будущее Роналду в "Аль-Насре" под вопросом

Будущее Криштиану Роналду в клубе "Аль-Наср" из Саудовской Аравии оказалось под серьёзным сомнением после неудачного завершения сезона 2024/25. Несмотря на личные успехи - 33 гола в 39 матчах - клуб завершил чемпионат лишь на третьем месте и не смог пробиться в Лигу чемпионов АФК.

Контракт португальского нападающего истекает в июне 2025 года, и пока что продление не согласовано. Сам Роналду дал понять, что не исключает ухода, заявив, что в футболе никогда не знаешь, что может случиться, тем самым подтвердив готовность рассмотреть другие варианты.

Несмотря на это, Роналду неоднократно выражал удовлетворение жизнью в Саудовской Аравии, отмечая комфорт для своей семьи и свою профессиональную приверженность делу. Однако он по-прежнему остаётся амбициозным - одна из его целей - достичь отметки в 1000 голов за карьеру, и это может подтолкнуть его к новому вызову.

В СМИ активно обсуждается возможный переход Роналду в принципиального соперника "Аль-Насра" - клуб "Аль-Хиляль", где он мог бы принять участие в клубном чемпионате мира-2025. Также рассматриваются краткосрочные варианты в Бразилии - такие как "Ботафого" или "Палмейрас", которые тоже квалифицировались на турнир.

Тем временем разочарование среди болельщиков "Аль-Насра" нарастает - многие выражают недовольство очередным сезоном без трофеев. И хотя Роналду продолжает показывать высокий уровень игры, ему пока не удалось привести клуб к ожидаемым успехам.

На данный момент будущее Роналду остаётся неопределённым. Останется ли он в Саудовской Аравии, вернётся в Европу или попробует себя в новой лиге - его решение, скорее всего, будет зависеть от возможности бороться за трофеи и укрепить свой легендарный статус в мировом футболе.