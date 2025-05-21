Дану Уайта выдавили с боя года

Один из самых ожидаемых поединков года - бой между мексиканской суперзвездой Канело Альваресом и экс-чемпионом в четырёх весах Теренсом Кроуфордом - проходит резкую перезагрузку ещё до гонга. Вместо ожидаемого шоу в Лас-Вегасе под эгидой TKO Holdings (объединённой структуры UFC и WWE) во главе с Даной Уайтом, организацию боя теперь перехватила Саудовская Аравия.

Изначально вечер бокса должен был состояться 12 сентября на 65-тысячной арене "Эллиджиэнт", а его куратором с американской стороны выступал президент UFC Дана Уайт. Планировалось, что бой станет витриной нового проекта под брендом TKO с привлечением турки Аль аш-Шейха - главы Генерального управления по развлечениям Саудовской Аравии, который сегодня стоит за превращением Эр-Рияда в центр мировой спортивной сцены.

Однако на днях Аль аш-Шейх неожиданно объявил через принадлежащее ему издание Ring Magazine, что бой переносится на сутки - с пятницы на субботу, 13 сентября, а арену в Вегасе заменят Нью-Йорк или Лос-Анджелес. Вместо прямой трансляции на Netflix - формат PPV в рамках Riyadh Season. Промоутером теперь станет саудовская компания Sela, а трансляцию, по слухам, может получить DAZN - эксклюзивный партнёр Riyadh Season.

Совпадение ли, но именно на 13 сентября назначено UFC 320, что фактически выводит UFC и самого Дану Уайта из картины. Хотя официальных заявлений от TKO не последовало, стало очевидно: американская сторона утратила контроль над мегапроектом, который, казалось бы, должен был ознаменовать новую эру глобального боевого бизнеса.

Кто теперь задаёт правила?

Саудовская Аравия за последние два года уверенно захватывает инициативу на боксерской арене. Хитроумная стратегия Аль аш-Шейха - вложения в мегафайты, эксклюзивные права, зрелища на фоне пустыни - приносит плоды. После "Битвы 5 поясов" Усик – Фьюри и победного камбэка Энтони Джошуа, бой Канело – Кроуфорд стал очередной жемчужиной в короне Riyadh Season.

И пока США теряют почву под ногами, на Востоке поднимается новый боксерский центр. Без привычных фигур вроде Даны Уайта, но с амбициями, которые трудно игнорировать.