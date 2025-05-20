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КПЛ-2025: "Алай" одержал важную победу в центральном матче тура

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- Самуэль Деди Ирие
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В центральной встрече 10-го тура чемпионата Кыргызстана по футболу ошский "Алай" одержал волевую победу над "Мурас Юнайтед" со счётом 2:1. Этот успех позволил южанам единолично возглавить турнирную таблицу.

Матч в Оше оправдал статус топового: на поле сошлись команды, до этого момента занимавшие первое и второе места в чемпионате. Хозяева быстро открыли счёт, однако затем инициативой завладели гости и сумели сравнять. Всё решилось во втором тайме – "Алай" вновь вышел вперёд и удержал преимущество до финального свистка.

Главный тренер "Алая" Бакыт Маматов подчеркнул значимость победы и выразил благодарность болельщикам:

– Сегодня на поле были две лучшие команды лиги. Мы понимали важность игры и готовились очень серьёзно. Спасибо нашим болельщикам – вы были с нами и в этот вечер. Пока есть вы – есть и мы. Эти три очка мы посвящаем вам.

Маматов признал, что после первого гола команда отдала инициативу, чем воспользовался соперник. Однако в перерыве тренерский штаб настроил игроков на борьбу – и результат не заставил себя ждать.

– Во втором тайме у нас было достаточно моментов, могли забивать больше. Но и 2:1 – достойный итог, – отметил наставник.

"Алай" продолжит подготовку к следующему туру с задачей сохранить лидерство и удержать набранный темп в чемпионской гонке.


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URL: https://www.vb.kg/446087
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