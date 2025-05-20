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Чемпионат Кыргызстана по спортивному туризму на горных дистанциях: итоги

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- Самуэль Деди Ирие
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В минувшие выходные завершился чемпионат Кыргызской Республики по спортивному туризму на горных дистанциях. В соревнованиях приняли участие команды из трёх областей страны, которые продемонстрировали высокий уровень подготовки и мастерства.

В общекомандном зачёте первое место занял Республиканский отдельный спасательный отряд МЧС КР (г. Ош). Второе место досталось Государственному центру подготовки спасателей при МЧС КР (Чуйская область), а третье - спортивному клубу горного туризма "Тенир-Тоо" из Бишкека.

Особое внимание привлекли состязания в связках:

В мужской связке победу одержали Сергей Селиверстов и Сергей Красовский из альпклуба "СКИФ". Второе место заняли Азамат Арстанбеков и Эльдар Эсенбеков (ГЦПС при МЧС КР), третье - Баяман Таалайбек уулу и Санжарбек Шарипов (Республиканский отдельный спасательный отряд МЧС КР).

В смешанной связке (мужчина и женщина) первыми стали Юрий Балашов и Сайкал Тойчуева из турклуба "Тенир-Тоо". Второе место - у Андрея Пакскина и Виктории Кобцевой из "СКИФ", третье - у Жылдызбека Мадиева и Арууке Туралиевой (Республиканский спасотряд МЧС КР).

В женской связке победу праздновали Насиба Эшмурадова и Нина Кубко из альпклуба "СКИФ".

Организаторы отмечают, что подобные соревнования способствуют развитию спортивного туризма и повышению профессиональных навыков спасателей, что особенно важно для горных районов Кыргызстана.

Итоговые протоколы чемпионата опубликованы на сайте Федерации спортивного туризма Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/446089
Теги:
альпинизм, турнир, Кыргызстан
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