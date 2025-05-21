Радукану уверенно обыграла Касаткину в Страсбурге

Эмма Радукану продемонстрировала впечатляющую игру, уверенно обыграв 17-ю ракетку мира Дарью Касаткину в двух сетах - 6:1, 6:3 - на турнире в Страсбурге.

Британская теннисистка, занимающая 43-е место в мировом рейтинге, получила позднее приглашение (wild card) и максимально эффективно воспользовалась этим шансом. Радукану восемь раз взяла подачу соперницы и на протяжении всего матча сохраняла высокий уровень давления.

Эта победа стала важной вехой для 22-летней спортсменки, которая ранее не выигрывала ни одного сета в трех предыдущих встречах с Касаткиной. Уверенная игра в Страсбурге говорит о восстановлении формы и является хорошим предзнаменованием перед Открытым чемпионатом Франции, который стартует 25 мая.

После матча Радукану отметила:

"Я очень горжусь своей игрой - была агрессивной и сохраняла концентрацию во втором сете, когда счет стал близким. Думаю, я постепенно к этому шла. Это отличное чувство. Чем больше времени провожу на грунте, тем больше он мне нравится. Я строю свои отношения с этим покрытием".

Корты в Страсбурге, покрытые грунтом, идеально подходят для подготовки к "Ролан Гаррос", где Радукану сыграет всего во второй раз после пропуска двух последних турниров.

Уверенная игра британки воодушевляет болельщиков и экспертов, которые видят в этом начало нового теннисного ренессанса.