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Задержан гражданин Бангладеша за изготовление и сбыт фальшивых документов

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- Бермет Таалайбекова
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ГКНБ задержал гражданина Бангладеш Х.М.М., который организовал устойчивый канал изготовления и сбыта поддельных документов для своих соотечественников за денежное вознаграждение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным , в феврале текущего года задержанный получил 66 500 долларов от своих соотечественников якобы для легализации их пребывания в Кыргызстане. Вместо этого, преследуя корыстные цели, он изготовил и продал фальшивые документы.

В ходе обысков были изъяты более 120 паспортов граждан Бангладеш с просроченными разрешительными документами и ноутбук с электронными копиями подделок.

Подозреваемый водворён в Учреждение №21 ГСИН. Следствие продолжает установление других причастных лиц.

ГКНБ напоминает, что все иностранные граждане и организации должны пользоваться только официальным электронным порталом МИД КР для оформления миграционных документов.


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URL: https://www.vb.kg/446095
Теги:
Бангладеш, Кыргызстан, поддельные документы, ГКНБ
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