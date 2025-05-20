Задержан гражданин Бангладеша за изготовление и сбыт фальшивых документов

ГКНБ задержал гражданина Бангладеш Х.М.М., который организовал устойчивый канал изготовления и сбыта поддельных документов для своих соотечественников за денежное вознаграждение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным , в феврале текущего года задержанный получил 66 500 долларов от своих соотечественников якобы для легализации их пребывания в Кыргызстане. Вместо этого, преследуя корыстные цели, он изготовил и продал фальшивые документы.

В ходе обысков были изъяты более 120 паспортов граждан Бангладеш с просроченными разрешительными документами и ноутбук с электронными копиями подделок.

Подозреваемый водворён в Учреждение №21 ГСИН. Следствие продолжает установление других причастных лиц.

ГКНБ напоминает, что все иностранные граждане и организации должны пользоваться только официальным электронным порталом МИД КР для оформления миграционных документов.