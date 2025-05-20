"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" сыграют за честь и Лигу чемпионов

Финал Лиги Европы, который пройдёт в среду, 21 мая, на легендарном стадионе Сан-Мамес в Бильбао, стал неожиданным зеркалом упадка двух английских грандов - "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед". В Премьер-лиге оба клуба проваливают сезон: за тур до финиша "шпоры" и "красные дьяволы" идут на 16-м и 17-м местах, что само по себе выглядит как футбольный абсурд. Но именно в Европе судьба даёт им второй шанс.

Выиграй - и ты в Лиге чемпионов

Всё просто: победитель получает не только трофей, но и билет в групповой этап Лиги чемпионов сезона 2025/26. В условиях провального сезона - это не просто утешение, это спасательный круг. Причём для обоих клубов он жизненно важен: и в финансовом, и в имиджевом, и в кадровом смысле.

Для "Тоттенхэма" это шанс впервые с 1984 года завоевать европейский титул - тогда лондонцы брали Кубок УЕФА. Сегодня команду лихорадит: после многообещающего старта пошли травмы, спад и катастрофа в защите.

"Манчестер Юнайтед" тоже помнит свои триумфы - последний еврокубок датирован 2017 годом. Но сейчас "дьяволы" играют безлико, а их главный тренер Эрик тен Хаг балансирует между отставкой и шансом на реабилитацию. Победа в Бильбао может спасти сезон и карьеру голландца.

Кто может решить судьбу финала?

У "Тоттенхэма" в роли лидеров - кореец Хён Мин Сон, креативный Джеймс Мэддисон и молодой, но уже зрелый Папе Маттар Сарр.

У "МЮ" - капитан Бруну Фернандеш, талантливый датчанин Расмус Хøйлунд и вечно голодный до голов Алехандро Гарначо.

Стадион, где слышно дух футбола

Матч пройдёт на Сан-Мамесе, арене клуба "Атлетик Бильбао". Её называют "Собором футбола" - и не зря. Атмосфера, история и страсть болельщиков делают этот стадион идеальным местом для футбольной драмы.