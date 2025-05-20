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Три боксера из Кыргызстана вышли в финал чемпионата Азии

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- Самуэль Деди Ирие
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На проходящем в столице Шри-Ланки - Коломбо - чемпионате Азии по боксу среди юношей и юниоров сразу три представителя Кыргызстана пробились в финал соревнований.

В возрастной категории спортсменов 2007–2008 годов рождения уверенно выступает Данил Булавкин. Он начал турнир с четвертьфинала, где одержал две уверенные победы - над соперниками из Бангладеш и Объединенных Арабских Эмиратов, обеспечив себе выход в решающий бой за золотую медаль.

18 мая путевки в финал также завоевали еще два кыргызстанца - Азим Чойбеков и Мырзакир Кошалиев, выступающие в возрастной категории до 22 лет. Оба спортсмена продемонстрировали высокий уровень подготовки и уверенно преодолели полуфинальную стадию.

Финальные поединки с участием кыргызских боксеров состоятся в ближайшие дни. Между тем, 19 мая продолжаются полуфинальные бои в других весовых и возрастных категориях.

Кыргызстан уверенно подтверждает свои позиции на азиатской арене бокса, и болельщики с нетерпением ждут финальных выступлений своих спортсменов.


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URL: https://www.vb.kg/446100
Теги:
бокс, Кыргызстан
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