В Кыргызстане ужесточили наказания за сбыт наркотиков

Президент Садыр Жапаров подписал Закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, закон принят Жогорку Кенешем 10 апреля 2025 года.

Целью закона является пресечение коррупционных факторов, содержащихся в положениях уголовного законодательства, а именно условий и возможностей, побуждающих должностных лиц совершать коррупционные правонарушения в ходе реализации дискреционных полномочий, как норм законодательства.

Так, Законом вносятся изменения в Уголовный кодекс КР, устанавливающие:

− замену пожизненного лишения свободы на лишение свободы сроком на двадцать лет, в случае невозможности применения судом срока давности;

− запрет на применение сроков давности при совершении преступления, связанного с незаконным изготовлением наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта;

− запрет на применение к лицу, осужденному за незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта, условно-досрочного освобождения от отбывания наказания.