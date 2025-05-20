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Для улучшения деградированных пастбищ КР будет направлено 3,5 млрд сомов

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- Светлана Лаптева
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В рамках двустороннего сотрудничества между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и Азиатской организацией "АФОКО" в агротехническое хозяйство будет направлено 3,5 млрд сомов. Эти средства будут использованы для улучшения деградированных пастбищ, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В рамках проекта по улучшению и управлению пастбищами "Устойчивость региональных пастбищных сообществ – АДАПТ" планируется выделение грантовых средств в размере 75,6 млн сомов для 23 айылных аймаков - по 3 млн сомов.

Очень важную роль в животноводстве играют правильный уход и кормление животных. Здоровье, рост и продуктивность животного во многом зависят от качества корма, который оно получает. Поэтому необходимо регулярно обеспечивать животных полноценными и качественными кормами.

Рекомендуется возрождение забытых и не используемых видов кормов. Особенно полезными для скота являются корма, богатые витаминами и питательными веществами, быстро усваиваемые такие как силос и сенаж.

В результате этой работы улучшается качество поголовья скота, повышается производство молока и мяса, что в значительной степени способствует обеспечению продовольственной безопасности страны.


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URL: https://www.vb.kg/446103
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан
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