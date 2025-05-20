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Самат Абдрахманов и Джон Джонс сыграли в боксерские пятнашки

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- Самуэль Деди Ирие
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19 мая 2025 года в социальных сетях завирусилось видео, на котором кыргызстанский боец Самат Абдрахманов, также известный как "Кыргыз", играет в спортивную игру с действующим чемпионом UFC в тяжелом весе Джоном Джонсом.

На кадрах видно, как спортсмены участвуют в необычном упражнении, напоминающем "пятнашки по правилам бокса" - в паре бойцы стараются легко дотронуться до соперника, одновременно уворачиваясь от его движений. Игра длится не более минуты и тренирует реакцию, скорость и чувство дистанции.

Самат опубликовал видео в своих соцсетях с ироничной подписью: "Как думаете, есть ли у меня шанс против Джона Джонса чисто по боксу?"

Публикация вызвала широкий резонанс: помимо хейтеров, в комментариях появилось множество восторженных откликов, удивленных тем, как кыргызстанский спортсмен оказался на одном ринге с мировой звездой.

Как стало известно, Джон Джонс в эти дни участвует в съемках второго сезона реалити-шоу Alf Reality 2 в Таиланде. Шоу неофициально называют "русским TUF" - по аналогии с американским The Ultimate Fighter от UFC.

Соперником Джонса в противоположной команде станет другой знаменитый боец UFC - Нейт Диаз.

В первом сезоне проекта тренерами выступили Пётр Ян и Алджамейн Стерлинг.

Хотя организаторы пока не публиковали официальный список участников второго сезона, по видео и публикациям можно судить, что Самат Абдрахманов является одним из бойцов шоу. В частности, сцена с игрой против Джонса, судя по всему, станет частью будущих выпусков.

Съёмки шоу продолжаются, а фанаты с нетерпением ждут официальной премьеры.


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URL: https://www.vb.kg/446104
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