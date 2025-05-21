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КР экспортировал молочной продукции на 44% больше, чем в прошлом году

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- Светлана Лаптева
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За январь-апрель 2025 года из Кыргызстана экспортировано 13 002,4 тонны молочной продукции. Это на 4 005,3 тонны больше, чем за аналогичный период 2024 года, что составляет рост на 44,5%. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Основные экспортируемые молочные продукты:

• Сливочное масло – 863,4 тонны

• Мороженое – 999,4 тонны

• Сыр – 662,3 тонны

• Сухое молоко – 363,0 тонны

• Шоро – 3,1 тонны

• Курут – 0,5 тонны

Динамика роста – рост экспорта на 44,5% подтверждает активное развитие молочной отрасли в стране.

Основные экспортные товары – сливочное масло, мороженое и сыр экспортируются в наибольших объемах, что говорит о высоком спросе на них на внешних рынках.

Потенциал внутреннего производства – увеличение экспорта свидетельствует о росте производственных мощностей и качества отечественной молочной продукции.

Молочная промышленность Кыргызстана в начале 2025 года сделала значительный шаг к укреплению своих позиций на внешнем рынке. Рост объемов экспорта положительно влияет на развитие сельского хозяйства, повышение доходов фермеров и устойчивость национальной экономики.


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URL: https://www.vb.kg/446108
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