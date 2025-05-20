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Глава УОБДД по Чуйской области уволен за прогулы

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- Бермет Таалайбекова
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Начальник УОБДД по Чуйской области Шаирбек Бопонов уволен из органов внутренних дел за грубые дисциплинарные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, соответствующий приказ был подписан сегодня, 20 мая 2025 года, по итогам служебного расследования.

Согласно выводам проверки, Бопонов без уважительных причин не выходил на работу в период обеспечения безопасности дорожного движения и общественного порядка, что является неисполнением служебных обязанностей.

Основанием для увольнения стали нарушения требований дисциплинарного устава правоохранительных органов, а также положений Закона Кыргызской Республики "О прохождении службы в правоохранительных органах".


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URL: https://www.vb.kg/446109
Теги:
МВД, увольнение, Чуйская область, ГУОБДД
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