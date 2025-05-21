За какие нарушения водители будут заново сдавать экзамен на знание ПДД

С 1 сентября в Кыргызстане вступают в силу новые правила для водителей, грубо нарушивших закон. Теперь, если вы сели за руль пьяным, устроили гонки по встречке или проехали на красный свет - готовьтесь заново сдавать экзамен на знание ПДД.
Мера касается не всех, а только тех, кто допустил серьезные правонарушения. МВД опубликовало список нарушений, за которые водителей обяжут пройти повторное тестирование:
- управление авто в состоянии алкогольного опьянения или передача руля нетрезвому водителю;
- вождение без прав;
- вождение неисправного авто;
- отсутствие госномера или попытка его скрыть;
- невыполнение требования об остановке;
- превышение установленной скорости;
- проезд на красный сигнал светофора или нарушение запрета инспектора на проезд;
- проезд по тротуару или велосипедной дорожке;
- отказ уступить дорогу общественному транспорту;
- установка прямоточной системы;
- выезд на встречку, совершение неправильного маневра;
- автохулиганство;
- нарушение правил, приведшее к повреждению чужого имущества;
- нарушение правил, которое нанесло ущерб здоровью другого человека;
- установка на авто дополнительных элементов, наклеек и аксессуаров без соответствующего разрешения;
- нарушение правил перевозки опасных грузов;
- нарушение правил перевозки пассажиров.
Как отметили в МВД, сдача теста - это не формальность. Если водитель провалит экзамен, он временно лишается права управлять автомобилем. Только после успешной пересдачи будет возможность вернуться за руль.
В ведомстве подчеркивают: это не наказание, а мера профилактики. Водитель должен не только помнить правила, но и осознавать ответственность за их нарушение. Кто не справился - пусть учится заново.
Власти рассчитывают, что такие изменения повысят дисциплину на дорогах и помогут сократить число ДТП. А формула проста: хочешь ездить - соблюдай. Нарушил - докажи, что достоин руля.