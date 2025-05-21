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За какие нарушения водители будут заново сдавать экзамен на знание ПДД

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- Карыпбай кызы Толгонай
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С 1 сентября в Кыргызстане вступают в силу новые правила для водителей, грубо нарушивших закон. Теперь, если вы сели за руль пьяным, устроили гонки по встречке или проехали на красный свет - готовьтесь заново сдавать экзамен на знание ПДД.

Мера касается не всех, а только тех, кто допустил серьезные правонарушения. МВД опубликовало список нарушений, за которые водителей обяжут пройти повторное тестирование:

- управление авто в состоянии алкогольного опьянения или передача руля нетрезвому водителю;

- вождение без прав;

- вождение неисправного авто;

- отсутствие госномера или попытка его скрыть;

- невыполнение требования об остановке;

- превышение установленной скорости;

- проезд на красный сигнал светофора или нарушение запрета инспектора на проезд;

- проезд по тротуару или велосипедной дорожке;

- отказ уступить дорогу общественному транспорту;

- установка прямоточной системы;

- выезд на встречку, совершение неправильного маневра;

- автохулиганство;

- нарушение правил, приведшее к повреждению чужого имущества;

- нарушение правил, которое нанесло ущерб здоровью другого человека;

- установка на авто дополнительных элементов, наклеек и аксессуаров без соответствующего разрешения;

- нарушение правил перевозки опасных грузов;

- нарушение правил перевозки пассажиров.

Как отметили в МВД, сдача теста - это не формальность. Если водитель провалит экзамен, он временно лишается права управлять автомобилем. Только после успешной пересдачи будет возможность вернуться за руль.

В ведомстве подчеркивают: это не наказание, а мера профилактики. Водитель должен не только помнить правила, но и осознавать ответственность за их нарушение. Кто не справился - пусть учится заново.

Власти рассчитывают, что такие изменения повысят дисциплину на дорогах и помогут сократить число ДТП. А формула проста: хочешь ездить - соблюдай. Нарушил - докажи, что достоин руля.


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URL: https://www.vb.kg/446114
Теги:
ПДД, Кыргызстан
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