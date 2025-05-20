Не 90 дней, а всё время: "Яндекс Плюс" бесплатный на тарифах О! "КОМБО"

Подписка "Яндекс Плюс" для абонентов О! бесплатная не только 90 дней. Это не просто акция на один раз – при выборе комбо-опции "Яндекс Плюс" она работает бесплатно на всё время действия любого из тарифов "Переходи на О! КОМБО".

Максимально можно выбрать две бесплатные комбо-опции:

подписка на "Яндекс Плюс": музыка, кино, скидка на поездки по тарифам "Комфорт", "Комфорт+" и "Бизнес" в Яндекс Go, электронные и аудиокниги; +40 ГБ интернета на максимальной скорости; бесплатная раздача Wi-Fi; более 200 ТВ-каналов в приложении O!TV в отличном качестве; онлайн-кинотеатр ETNOMEDIA: кино, мультфильмы и сериалы на кыргызском языке; онлайн-кинотеатр PREMIER: популярные сериалы, фильмы и шоу со всего мира; онлайн-кинотеатр START: лучшие российские фильмы, сериалы и мультфильмы; онлайн-кинотеатр MORE.TV: эксклюзивные сериалы, фильмы и шоу.

В каждом тарифе "Комбо" всё самое необходимое: бесплатное общение в сети О! + 40 ТВ-каналов в приложении O!TV.

Подключайте тарифы "Переходи на О! КОМБО", выбирайте и меняйте комбо-опции в приложении "Мой О!" на ваше усмотрение.

Подробнее о тарифах линейки "КОМБО" можно узнать на сайте o.kg.

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