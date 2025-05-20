Не 90 дней, а всё время: "Яндекс Плюс" бесплатный на тарифах О! "КОМБО"

Подписка "Яндекс Плюс" для абонентов О! бесплатная не только 90 дней. Это не просто акция на один раз – при выборе комбо-опции "Яндекс Плюс" она работает бесплатно на всё время действия любого из тарифов "Переходи на О! КОМБО".
В каждом тарифе "Комбо" всё самое необходимое: бесплатное общение в сети О! + 40 ТВ-каналов в приложении O!TV.
Подключайте тарифы "Переходи на О! КОМБО", выбирайте и меняйте комбо-опции в приложении "Мой О!" на ваше усмотрение.
Подробнее о тарифах линейки "КОМБО" можно узнать на сайте o.kg.
Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016