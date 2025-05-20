5 дней до конца набора: успей на крутую стажировку О! по кибербезопасности

Часы тикают: до конца приёма заявок на стажировку Intern Labs от О! остаётся всего 5 дней. Это не просто программа – это редкая возможность войти в мир кибербезопасности с реальной практикой, доступной единицам. Начало стажировки – 6 июня 2025 года. Программа рассчитана на три месяца (июнь – август) и включает практические занятия дважды в неделю – по вторникам и четвергам с 16:00 до 18:00.

Подача заявок закроется через 5 дней – 25 мая последний день. Результаты уже 26 мая.

Подать заявку можно на сайте проекта: internlabs.o.kg.

Кибербезопасность уже сегодня становится одним из ключевых направлений на рынке ИТ, а в ближайшие годы спрос на специалистов в этой области вырастет кратно. Это не только защита данных, это основа доверия к цифровому миру. Это карьера, в которой ценится не только опыт, но и способность быстро учиться, мыслить критически и действовать на шаг впереди. Intern Labs даёт именно такие навыки – практические, живые, в условиях, максимально приближенных к реальности.

Intern Labs – это не онлайн-курс и не теория. Это очная работа над живыми кейсами, менторство от экспертов, доступ к профессиональной среде и реальным инструментам. Такую практику невозможно найти в открытом доступе.

Intern Labs – полностью социальный проект Мобильного оператора О! и реализуется полностью бесплатно уже на протяжении 6 лет. За это время профессионалами цифровых профессий стали десятки ребят. Каждый последующий поток бьет рекорды по количеству желающих получить место.

Мы ищем не просто студентов – мы ищем будущих специалистов, готовых к настоящим вызовам. Если ты хочешь не просто учиться, а работать в сфере, которая меняет цифровой ландшафт страны, подай заявку сейчас internlabs.o.kg.

Подача заявок закроется через 5 дней – 25 мая последний день. Результаты уже 26 мая.

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