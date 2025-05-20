Зачем Великобритании усиливать влияние в Центральной Азии?

Центральная Азия постепенно превращается в одну из ключевых точек пересечения внешнеэкономических интересов мировых держав. На этом фоне Великобритания, после выхода из Европейского союза, демонстрирует возрастающую активность в регионе - от энергетики до системных реформ. Однако наряду с экономическими возможностями возникают вопросы: станет ли это партнёрство долгосрочным драйвером развития или несёт риски односторонней зависимости?

Лондон усиливает позиции в постсоветском пространстве

После Brexit Великобритания переосмысливает приоритеты внешней политики. Центральная Азия, обладающая богатыми природными ресурсами и важным транзитным положением между Востоком и Западом, закономерно оказывается в центре внимания. Эту тенденцию подтверждают официальные визиты, инвестиционные форумы и заключение межгосударственных соглашений.

Так, 19 мая в Лондоне прошёл Таджикско-Британский горнорудный форум, где обсуждались механизмы привлечения британского капитала в добывающий сектор Таджикистана. Казахстан, в свою очередь, подписал стратегическое соглашение с Соединённым Королевством, охватывающее сотрудничество в сфере критически важных материалов - урана, редкоземельных металлов и других ресурсов.

Кыргызстан и Узбекистан: сотрудничество под общественным контролем

В начале года британский посол в Кыргызстане Николас Боулер провёл переговоры с премьер-министром Акылбеком Жапаровым, акцентировав внимание на инфраструктурных и энергетических проектах. Эти инициативы потенциально способны укрепить экономику республики, однако эксперты подчёркивают необходимость широкой общественной дискуссии и прозрачных условий соглашений.

В Узбекистане взаимодействие с Великобританией также приобретает институциональную форму. Консультационную поддержку правительству оказывает Институт Тони Блэра, тогда как горнодобывающий сектор демонстрирует всё более тесную интеграцию в экспортные цепочки Великобритании. По данным за 2020 год, более 90% узбекского золота было отправлено именно в Соединённое Королевство - показатель, вызывающий вопросы о степени внешней зависимости.

Региональный потенциал требует взвешенного подхода

Несмотря на заявленные намерения о равноправном сотрудничестве, эксперты предостерегают от перекоса в сторону интересов одного внешнего партнёра. Как отмечает казахстанское издание kz24.news, устойчивое развитие возможно лишь при соблюдении принципов суверенного контроля над стратегическими активами и справедливом распределении выгод.

Интеграция в глобальные цепочки добавленной стоимости, передача технологий и институциональное развитие - ключевые ориентиры, которым должно соответствовать любое внешнеэкономическое партнёрство. В противном случае активизация иностранных инвесторов может не укрепить, а ослабить внутреннюю устойчивость.

Новые возможности - при условии стратегической осмотрительности

Великобритания предлагает Центральной Азии доступ к инвестициям, технологиям и управленческому опыту. Однако устойчивость этого взаимодействия будет зависеть от способности государств региона выстраивать сбалансированную политику, в которой краткосрочная выгода не превалирует над долгосрочными интересами. При грамотном подходе партнёрство с Лондоном может стать не временным альянсом, а устойчивым ресурсом национального развития.