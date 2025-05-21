В Кыргызстане отменили Кубок Азии и акватлон из-за нехватки средств

Федерация триатлона Кыргызстана сообщила об отмене двух запланированных стартов в 2025 году. Речь идет об одном из летних акватлонов, а также о Кубке Азии, проведение которого было намечено на 6–7 сентября.

Причиной стало временное ограничение финансирования. Как пояснили в Федерации, основные ресурсы в данный момент направлены на капитальный ремонт спортивного зала школы №69 в Бишкеке. Восстановление этого объекта является ключевым условием для запуска "Триатлон-Центра" - масштабного проекта, реализуемого в рамках государственно-частного партнёрства.

""Триатлон-Центр" - стратегически важная инициатива, и выполнение всех обязательств по нему - наш приоритет на 2025 год. Мы уверены, что эти шаги закладывают прочную основу для будущих достижений кыргызского триатлона", - говорится в официальном сообщении.

Несмотря на отмену двух стартов, Федерация продолжает проведение летнего соревновательного сезона. Спортсменов и зрителей приглашают на два оставшихся крупных события:

29 июня - триатлон в Балыкчы

3 августа - акватлон в Бишкеке

Организаторы уверяют, что оба мероприятия будут проведены на высоком уровне и станут яркими событиями спортивного лета.