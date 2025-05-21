Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 97.45 - 98.45

В Кыргызстане отменили Кубок Азии и акватлон из-за нехватки средств

125  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Федерация триатлона Кыргызстана сообщила об отмене двух запланированных стартов в 2025 году. Речь идет об одном из летних акватлонов, а также о Кубке Азии, проведение которого было намечено на 6–7 сентября.

Причиной стало временное ограничение финансирования. Как пояснили в Федерации, основные ресурсы в данный момент направлены на капитальный ремонт спортивного зала школы №69 в Бишкеке. Восстановление этого объекта является ключевым условием для запуска "Триатлон-Центра" - масштабного проекта, реализуемого в рамках государственно-частного партнёрства.

""Триатлон-Центр" - стратегически важная инициатива, и выполнение всех обязательств по нему - наш приоритет на 2025 год. Мы уверены, что эти шаги закладывают прочную основу для будущих достижений кыргызского триатлона", - говорится в официальном сообщении.

Несмотря на отмену двух стартов, Федерация продолжает проведение летнего соревновательного сезона. Спортсменов и зрителей приглашают на два оставшихся крупных события:

29 июня - триатлон в Балыкчы

3 августа - акватлон в Бишкеке

Организаторы уверяют, что оба мероприятия будут проведены на высоком уровне и станут яркими событиями спортивного лета.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446124
Теги:
Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  