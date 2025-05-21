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Объявлен расширенный состав сборной Кыргызстана на матчи с КНДР и ОАЭ

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- Самуэль Деди Ирие
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Стал известен расширенный состав национальной сборной Кыргызстана по футболу на предстоящие июньские матчи отборочного раунда чемпионата мира 2026 года. Команда под руководством главного тренера Максима Лисицына 5 июня сыграет в Саудовской Аравии с КНДР, а 10 июня - дома, в Бишкеке, с командой ОАЭ.

В расширенный список вошли 30 футболистов, из которых в итоговую заявку на матч против КНДР войдут 23 игрока. Подготовка к играм стартует 26 мая в Бишкеке, а с 30 мая сборы продолжатся в Саудовской Аравии.

Вратари: Эржан Токотаев ("Шанлыурфаспор", Турция), Курманбек Нурланбеков ("Дордой"), Артем Прядкин ("Бишкек Сити") и Омурзак Оронбаев ("Өзгөн").

Защитники: Валерий Кичин и Эрмек Кенжебаев (оба "Барс"), Тамирлан Козубаев ("Персита", Индонезия), Християн Брузман ("Абдыш-Ата"), Александр Мищенко и Арслан Бекбердинов (оба "Дордой"), Уланбек Сулайманов ("Өзгөн").

Полузащитники: Одилжон Абдурахманов ("Биньзыонг", Вьетнам), Эльдияр Зарыпбеков ("Чайка", Россия), Эрбол Атабаев и Биймырза Жеңишбеков (оба "Абдыш-Ата"), Арген Жуматаев, Магамед Узденов и Кайрат Жыргалбек уулу (все "Барс"), Байбол Эрмеков ("Алга"), Нурбол Бактыбеков ("Кыргызалтын"), Гулжигит Алыкулов ("Торпедо", Россия), Амир Жапаров и Атай Джумашев (оба "Мурас Юнайтед"), Бекназ Алмазбеков ("Рух", Украина), Гулжигит Борубаев ("Минск", Беларусь), Алимардон Шукуров ("Торпедо", Беларусь), Кими Мерк ("Дордой").

Нападающие: Жоэл Кожо ("Эстегляль", Иран), Максат Алыгулов ("Мурас Юнайтед") и Кай Мерк ("Дюделанж", Люксембург").


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URL: https://www.vb.kg/446128
Теги:
футбол, Кыргызстан
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