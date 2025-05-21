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В РФ пьяный мужчина сбил на эскалаторе в метро кыргызстанку с ребёнком

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На эскалаторе станции метро "Чернышевская" в Санкт-Петербурге пьяный мужчина упал на женщину и ее пятилетнего сына. В результате сбитые с ног пассажиры метрополитена оказались в больнице.

Как сообщает 78.ru 41-летняя гражданка Кыргызстана получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом подколенника, ушибы поясничного отдела позвоночника, а также многочисленные ушибы головы.

У пятилетнего мальчика врачи диагностировали повреждение руки.

Уточняется, что после падения мужчина сразу же скрылся.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Источник: smotrim.ru


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URL: https://www.vb.kg/446131
Теги:
дети, Россия, Кыргызстан, пострадавшие, женщины
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