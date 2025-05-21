В РФ пьяный мужчина сбил на эскалаторе в метро кыргызстанку с ребёнком

На эскалаторе станции метро "Чернышевская" в Санкт-Петербурге пьяный мужчина упал на женщину и ее пятилетнего сына. В результате сбитые с ног пассажиры метрополитена оказались в больнице.
Как сообщает 78.ru 41-летняя гражданка Кыргызстана получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом подколенника, ушибы поясничного отдела позвоночника, а также многочисленные ушибы головы.
У пятилетнего мальчика врачи диагностировали повреждение руки.
Уточняется, что после падения мужчина сразу же скрылся.
Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Источник: smotrim.ru