В РФ пьяный мужчина сбил на эскалаторе в метро кыргызстанку с ребёнком

На эскалаторе станции метро "Чернышевская" в Санкт-Петербурге пьяный мужчина упал на женщину и ее пятилетнего сына. В результате сбитые с ног пассажиры метрополитена оказались в больнице.

Как сообщает 78.ru 41-летняя гражданка Кыргызстана получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом подколенника, ушибы поясничного отдела позвоночника, а также многочисленные ушибы головы.

У пятилетнего мальчика врачи диагностировали повреждение руки.

Уточняется, что после падения мужчина сразу же скрылся.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Источник: smotrim.ru