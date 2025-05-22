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Фермерам предлагают выращивать кормовые культуры в качестве второго урожая

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- Светлана Лаптева
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Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР предлагает после сбора весеннего и осеннего урожая 2025 года на вторичный урожай выращивать на посевных площадях кормовые культуры.

К таким культурам относятся - кукуруза (на силос), сорго, соя и другие растения, используемые для кормления скота.

Данная мера направлена на обеспечение скота в животноводческих регионах страны зелёной массой, сеном, сенажом и силосом в зимний период. Министерство отмечает, что это предложение станет дополнительным источником дохода для фермеров и поможет укрепить кормовую базу для животноводства.


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URL: https://www.vb.kg/446132
Теги:
Кыргызстан, фермеры
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