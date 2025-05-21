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"Золотой мяч" вручат 22 сентября в Париже

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- Самуэль Деди Ирие
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Организаторы премии "Золотой мяч" объявили дату церемонии награждения лучшего футболиста мира по итогам сезона-2024/2025. Торжество состоится 22 сентября в театре Шатле в Париже.

Основными претендентами на престижную награду названы полузащитники "Барселоны" Рафинья, Ламин Ямаль и Педри, а также Усман Дембеле из ПСЖ и Мохамед Салах из "Ливерпуля".

В прошлом сезоне обладателем "Золотого мяча" стал полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри. В том же сезоне он выиграл чемпионат Англии и Суперкубок УЕФА в составе клуба, а со сборной Испании стал чемпионом Европы.

Также отмечено, что голкипер "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес получил приз имени Льва Яшина за достижения вратарей.

Церемония 2025 года обещает стать одной из самых напряжённых в истории награды с большим количеством молодых талантов и признанных звезд.


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URL: https://www.vb.kg/446134
Теги:
футбол
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