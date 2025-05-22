"Аль-Наср" и Роналду остаются без Лиги чемпионов АФК Elite

Криштиану Роналду и его "Аль-Наср" не сумели пробиться в следующий розыгрыш престижной Лиги чемпионов АФК Elite. Команда завершила сезон на 4-м месте в Саудовской Про-лиге, не сумев войти в топ-2, обеспечивающий прямую квалификацию. Решающим стал домашний матч с "Аль-Таавуном", завершившийся вничью - 1:1.

Португалец в последних турах оставался на скамейке и в главном клубном азиатском турнире следующего сезона не сыграет. Представлять Саудовскую Аравию будут чемпион страны "Аль-Иттихад", "Аль-Хиляль", а также "Аль-Ахли", ставший победителем текущего розыгрыша Лиги чемпионов АФК.

Несмотря на командную неудачу, Роналду провёл яркий сезон: с 8 мячами он вошёл в число лучших бомбардиров Лиги чемпионов АФК, а в чемпионате лидирует в гонке снайперов, имея на счету 23 гола.

Контракт 40-летнего форварда с "Аль-Насром" истекает в июне. За время выступлений он забил 97 голов в 109 матчах и близок к отметке в 100 голов за клуб. Останется ли Роналду в Саудовской Аравии - вопрос пока открытый.