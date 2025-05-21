"Кыргызфармация" создаёт централизованный склад для лекарств и медизделий

Государственное предприятие "Кыргызфармация", ответственное за централизованные закупки и поставки лекарственных средств и медицинских изделий для государственных медицинских организаций Кыргызской Республики, объявило о начале создания собственного централизованного склада.

По словам директора ГП "Кыргызфармация" Таланта Султанова, сегодня предприятие обеспечивает поставки в порядке 300 медицинских организаций по всей стране. Рост объема заявок и стремление соответствовать международным стандартам хранения потребовали серьезного усиления логистической базы.

В рамках усилий по укреплению фармацевтической инфраструктуры, предприятию были переданы складские помещения площадью 2000 м² на территории бывшего завода "Айдан Фарма". На объекте начаты ремонтные работы и модернизация в соответствии с требованиями надлежащей дистрибьюторской практики (GDP). Планируется установка современных холодильных систем, видеонаблюдения, сенсорных систем доступа и создание офисной зоны.

Создание склада стало возможным благодаря государственной поддержке, а также последовательной политике по реформированию системы здравоохранения, проводимой президентом Садыром Жапаровым. Обеспечение устойчивости поставок, повышение прозрачности и расширение доступности лекарств - ключевые задачи, обозначенные на высшем уровне.

"Централизованный склад - это не просто объект, а стратегический ресурс, позволяющий нам наладить эффективную логистику и гарантировать безопасность хранения препаратов и своевременную доставку. Мы стремимся к системному и прозрачному подходу в закупках", - отметил Талант Султанов.

С момента основания ГП "Кыргызфармация" внедряет модель закупок напрямую у сертифицированных производителей. Такой подход исключает лишние звенья, позволяет формировать крупные партии и заключать прямые контракты, что значительно снижает стоимость и повышает качество поставок.

Уже начат сбор заявок на 2026 год от медицинских учреждений, что позволяет точнее прогнозировать объемы закупок и заранее устранять риски перебоев.

"Перед нами стоит четкая государственная задача - обеспечить медицинские учреждения качественными и своевременными поставками. Сегодня мы имеем все предпосылки для перехода на более высокий уровень логистики и взаимодействия с партнерами", - добавил глава предприятия.